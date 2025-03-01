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Ці знаки Зодіаку поставлять крапку в історії своїх невдач. Кого обрали карти Таро

Гороскоп на неділю за картами Таро (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У неділю, 2 березня, представники трьох знаків Зодіаку зможуть розпрощатися зі своїми невдачами. Вони поставлять крапку в історії, яка не приносила їм радості.

Кому Таро-гороскоп на 2 березня обіцяє шанс почати все з чистого аркуша, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tarot.

Козоріг

Вже у неділю ваше життя може кардинально змінитися. Карти Таро обіцяють вам можливість розправитися з невдачами та знайти відповідь на питання, яке вам давно не давало спокою. Однак вона може виявитися не зовсім такою, як ви думали.

Утім, навряд чи вас це засмутить. Прощайтеся з проблемами та не озирайтеся в минуле. Вам час навчитися вірити в краще, просто спробуйте - результат приємно здивує. Удача до вас прихильна, а тому користуйтеся своїм шансом.

Телець

Таро-гороскоп на 2 березня обіцяє вам вдалий день. Постарайтеся не витрачати час на дрібниці, беріться за важливі справи та не уникайте серйозних розмов. Дозвольте собі перевершити всі очікування, які на вас покладають.

Часом варто відкинути страхи і почати підкорювати нові висоти. Ви здатні на великі досягнення, проте щось вас стримує. Знайдіть причину своїх невдач і постарайтеся її позбутися.

Скорпіон

У неділю на вас чекають прекрасні новини. Хтось із вашого близького оточення допоможе вам із вирішенням складної проблеми. Не відмовляйтеся від підтримки та прислухайтеся до порад, вони будуть дійсно важливими.

Крім цього, цього дня ви зможете розкрити дуже цікаву таємницю. Налаштовуйтеся на хвилю пригод і веселощів. Додайте у своє життя яскравих фарб і попрощайтеся з негативом.

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