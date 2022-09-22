Ці знаки Зодіаку чекають великі зміни зовсім скоро

Овен

На цьому тижні во зможете завершити всі свої справи, проекти, закрити борги та вирішити конфлікти на роботі. А також розставити всі крапки над "і", не виключені розставання в стосунках.

Овни в кар'єрі виявлять чудеса дипломатії та вміння спілкуватися - будь-які консультації пройдуть ефективно та плідно. Можуть бути незаплановані подорожі, вам варто бути обережними на дорогах.

Стрілець

Цього тижня ви повинні виявити себе як відповідальний та надійний співробітник, тому довіра керівництва не за горами.

Вас можуть просунути кар'єрними сходами, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Можливі успішні рішення будь-якої ситуації за гроші чи статус.

Риби

В особистому житті може статися щось непередбачене, або почнуться стосунки, в основі яких лежить не лише кохання, а й дружба, спільні інтереси. Це може бути людина, яку ви давно знаєте або дасте шанс своїм колишнім стосункам.

Час вдалий для будь-якого партнерства, поновлення зв'язків як в особистому, так і в творчій, і в робочій сфері.