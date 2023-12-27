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Ці жінки за знаком Зодіаку стануть найуспішнішими у 2024 році

Названо найуспішніших жінок за знаком Зодіаку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Новому році, як вважають езотерики, жінки, народжені під деякими знаками Зодіаку, виявляться найуспішнішими. Вони зможуть здійснити свої мрії та злетять на вершину.

Хто потрапив до списку головних щасливиць 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Knowinsiders.

Жінка-Овен. Ви опинитеся головними лідерами Нового року. Не бійтеся своїх амбіцій і не пригнічуйте свій пробивний характер. Ви точно знаєте, як виділитися з натовпу. У 2024 році ви зможете отримати підвищення, стати босом і показати, на що ви здатні.

Жінка-Рак. Ви зводите з розуму чоловіків, і це вдається не лише завдяки красі. Однак у Новому році вам варто сконцентруватись на кар'єрі. Постарайтеся приділяти максимум часу роботі і ви отримаєте той кар'єрний зліт, про який так довго мріяли. Якщо вас щось не влаштовує - шукайте нову сферу, в якій ви зможете себе реалізувати.

Жінка-Терези. У Новому році ви тягтиметеся до зірок. І не хвилюйтеся про те, що хтось спробує вас зупинити. Амбіції та жага до успіху не дозволять ворогам підрізати ваші крила. Досягайте висот і насолоджуйтесь вдалим роком, ваша кар'єра стане великим приводом для гордості.

Жінка-Стрілець. 2024 рік дозволить вам реалізувати свої плани. Не бійтеся мріяти і завжди прагніть до кращого. На вас чекає великий успіх, важливо лише не забувати про самодисципліну. Не дозволяйте обставинам змусити вас зупинитися або звернути з шляху до щастя.

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