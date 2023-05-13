Ці жінки за знаком Зодіаку - найбільш пристрасні: трійка гарячих "штучок"

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку серед жінок, які вважаються найбільш пристрасними серед інших представниць зодіакального кола.

Хто ці гарячі "штучки", пише Telegram -канал Гороскоп і мотивація.

Скорпіон

Жінки, народжені під знаком Скорпіона, дуже привабливі для чоловіків і завжди обласкані увагою залицяльників. Дівчата-Скорпіони вкрай влюбливі, палкі і пристрасні.

У відносинах вони віддадуть перевагу океану пристрастей спокою і умеренности. Вони і люблять, і ненавидять, віддаючи дуже багато енергії. Їх не приваблюють тільки компліменти. Їм важлива в чоловікові рішучість і сила характеру.

Скорпіони добре почуватимуться з Левами, Раками, Скорпіонами, Козерогами, Рибами і Водоліями.

Близнята

Ці дівчата можуть бути палкими і одночасно холодними, радісними і сумними, ніжними і жорсткими. Вони постійно знаходяться в русі, в пошуку нових відчуттів, знаходять інтерес таак само швидко, як і втрачають, не терплять нудьги.

Цікаво, що жінки-Близнята можуть віддаватися близькості з чоловіками, усвідомлюючи несерйозність відносин з обранцем. Вони люблять флірт, гру, експерименти і дуже цінують свою самостійність.

Їм підійдуть чоловіки, що народилися під знаками Лева, Овна, Стрільця, Терезів і Водолія.

Овен

Обійми, пристрасть і кохання для них на першому місці. При цьому дівчата-Овни дуже вибіркові до тих, з ким йдуть на близькість. Вони згодні на неї тільки з тими, до кого відчувають сильні почуття.

Жінки-Овни не виносять холодності і пасивності. Вони вперті і наполегливі - люблять завойовувати неприступних чоловіків. З віком ці жінки залишаються такими ж палкими і привабливими. Жінка-Овен часто ревнива, імпульсивна, емоційна.

Овни сумісні з такими ж палкими чоловіками Овнами, а також з Тельцями, Близнюками, Левами і Стрільцями.