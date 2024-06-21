Ці вправи для обличчя допоможуть виглядати на кілька років молодше

У сучасному світі усі прагнуть якомога довше зберігати молодість і натуральну красу шкіри. Прості вправи для обличчя не тільки зміцнюють м'язи та підтримують тонус шкіри, а й сприяють поліпшенню кровообігу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Вправи йоги, орієнтовані на обличчя, можуть допомогти досягти більш витонченого та стрункого вигляду, дозволяючи м’язам розслабитися та виглядати більш молодими.
Є деякі наукові докази ефективності вправ для тонізування, також відомих як йога для обличчя. Під час п’ятимісячного дослідження Північно-західної медицини 30-хвилинна щоденна програма вправ для обличчя покращила вигляд обличчя жінок середнього віку, що призвело до молодшого вигляду.
Якщо мімічні м’язи стають більшими, під шкірою з’являється більше наповнювачів, а міцніші роблять форму обличчя повнішою. Це збільшує об’єм обличчя та протидіє ефектам пов’язаного з витончення жиру та ослаблення шкіри.
Дослідник Гарі Сікорскі розповів, що наведені нижче вправи є природною альтернативою пластичній хірургії.
Йога для обличчя може допомогти покращити кровообіг і поліпшення часто помітні лише через два-три тижні. Шкіра стане більш пружною і м'якою на дотик.
Коли м’язи тонізуються та підтягуються, то це допомагає розгладити тонкі зморшки.
Використовуйте кінчики пальців для м'якого масажу шкіри, роблячи кругові рухи. Це сприяє кращому кровообігу і розслабленню м'язів. Робіть до 1 хвилини, не поспішаючи і не сильно натискаючи подушечками.
Зосередьтеся на підтягуванні верхньої губи над верхніми передніми зубами. Підіймайте верхню губу вгору, створюючи опір із відкритим ротом. Повторюйте 5-10 разів.
Зімкніть зуби та посміхніться, не показуючи зубів, змушуючи м’язи щік підніматися. Покладіть пальці на куточки рота та проведіть ними до верху щік, утримуйте 20 секунд.
До того ж такі вправи для обличчя та шиї можна додати:
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