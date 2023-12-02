Ці три компоненти шампуню провокують випадіння волосся. Перевірте свої засоби

Силікони

"Тримайтеся подалі від силіконів. Вони можуть закупорити фолікули, якщо використовувати їх безпосередньо на шкірі голови. Під час використання як кондиціонера вони можуть обтяжувати тонке волосся, роблячи його жирним та тьмяним", - каже трихолог Керрі Єйтс.

Вона радить вибирати шампунь, що не містить силіконів та важких олій.

"Найкраще використовувати легкий шампунь, до складу якого входять ніжні поверхнево-активні речовини і натуральні інгредієнти, що ефективно очищають шкіру голови", - додає Єйтс.

Жорсткі шампуні

"Не всі шампуні однакові. Тримайтеся подалі від будь-яких шампунів, які обіцяють вам суперочищувальні властивості. Вони не призначені для щоденного використання і можуть спричинити нездорові умови для шкіри голови. Якщо все ж у вас є такий засіб, використовуйте його не частіше ніж один раз на місяць і користуйтеся ним ощадно", - пояснює трихолог.

Сухий шампунь

"Більшість людей використовують сухий шампунь неправильно. Його слід наносити на волосся, а потім розчісувати, усуваючи водночас бруд", - говорить Єйтс.

Натомість більшість людей залишає його на шкірі голови, через що він накопичується протягом багатьох днів. Це може викликати закупорення фолікулів, їх запалення і пошкодження.

Як правильно подбати про здоров'я волосся

Єйтс радить не мити голову надто часто, бо це не йде на користь волосся.

"Мийте голову через день. Щоденне використання миючих засобів може викликати сухість і подразнення шкіри голови", - пояснює трихолог.

Також вона радить не носити тугі зачіски, бо постійне витягування волосся призведе пошкодження фолікула та перешкоджатиме нормальному росту.