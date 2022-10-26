Ці способи допоможуть правильно випрати куртку та пуховик: будуть як нові

Кожен одяг, залежно від матеріалу, потребує певної програми прання у машині. Це стосується пуховиків і деяких типів курток, які потребують особливого догляду.

Як прати пуховики й куртки в машині

Перш ніж прати одяг у машині, важливо прочитати етикетку, щоб знати умови прання та таким чином уникнути його пошкодження.

Машинне прання пуховиків

Бажано використовувати синтетичну програму при 30°C. Також можна додати в барабан машини два чистих тенісних м'ячів. Це дозволяє пуху провітрюватися і зберегти пухнастий вигляд.

Окрім того, варто ввімкнути два полоскання, вибираючи обережне віджимання. Для сушіння знадобитися кілька днів, щоб пуховик відновив свою товщину. Зазначимо, що заборонено сушити на батареї.

Щоб почистити плями на пуховику без використання пральної машини, розведіть мило у воді, потім змочіть у цій мильній воді чисту тканину. Потріть плями та промийте їх чистою тканиною, яка змочена у воді.

Як правильно прати куртку

Для флісових і нейлонових курток бажано використовувати цикл холодної води, щоб уникнути пошкодження волокон і текстилю. Також перш ніж покласти куртку в машину, можна обробити плями. Для цього покрийте пляму рідким пральним порошком або засобом для миття посуду.

Після цього вийміть усе з кишень та зніміть усі знімні частини. Деякі куртки слід вивернути навиворіт перед пранням, щоб не пошкодити їх. Це у випадку з флісовими куртками.

В кінці вивісьте її на відкритому повітрі.