Ніколи не ставте ці рослини на підвіконня: через кілька днів вони загинуть

Які рослини не можна ставити на підвіконня

Деякі рослини вважають за краще рости у вологих або малоосвітлених місцях.

Орхідея віддає перевагу вологості

Такій рослині потрібна вологість для розвитку. Якщо вікна виходить на південь, то варто встановити штору, щоб захистити орхідею від сонячних променів. Крім того, температура в приміщенні повинна бути від 16°C до 24°C.

Орхідею не можна ставити на підвіконня (freepik)

Різдвяний кактус не любить спеки

Різдвяний кактус не любить прямих сонячних променів. Тому його слід тримати його якомога далі від будь-якого джерела тепла та залишати в місці з температурою від 18 до 21°C вдень і від 13°C до 18°C ​​вночі.

Його можна розмістити біля вікон, але не на підвіконні. Також уникайте холодних протягів, які шкідливі для цієї рослини.

Різдвяний кактус не можна ставити на підвіконня (freepik)

Пуансетія

Пуансетія - це рослина, яка росте переважно взимку. Для догляду за нею слід вибрати світле місце якомога далі від підвіконь та інших джерел тепла, таких як батареї.

Крім того, ця рослина не любить протягів і може залишатися здоровою при температурі від 15°C до 21°C. Сонце може висушити червоне листя рослини і пошкодити їх.

Пуансетію не можна ставити на підвіконня

Цикламен

Ця рослина теж погано переносить спеку. Тому взимку його краще тримати подалі від підвіконь і батарей.

Де не можна зберігати Цикламен (wikipedia)

Найкраще її зберігати у світлому, прохолодному та провітрюваному місці при температурі 16°C. Якщо у вас немає прохолодного місця, то можна віддати перевагу підвіконню, розташованому на північ. Таким чином, цикламен зможе цвісти з вересня до травня.

Амариліс

До початку цвітіння перенесіть амариліс у прохолодне сухе місце з температурою близько 15°C. Коли процес почався, перенесіть його в тепліше місце, щоб стимулювати його ріст. Температура повинна бути від 24°C до 26°C.

Коли квіти розпустяться, важливо поставити його в більш прохолодне місце.

Амариліс не можна зберігати на підвіконні (freepik)