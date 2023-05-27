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Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

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Субота 27 травня 2023 19:20
Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана Що носити влітку 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Влітку в модні тренди увірвався монохром, яскравий червоний, незвичні вирізи, а кроп-топи і відкритий живіт і не думають здавати свої позиції.

Як носити всю цю красу, показав Андре Тан на своїй сторінці Instagram.

Монохром у кольорі

Монохром у кольорі став наймоднішим поєднанням цього сезону/

"Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі - фуксія, глибокий темно-синій та темно-зелений, і навіть образи в монохромних принтах - сміливо додавайте до свого гардеробу!" - запевняє дизайнер.

Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не тільки спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті гудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках.

"Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту", - рекомендує Андре Тан.

Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

Кроп-топи

За словами модного експерта, кроп-топи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються з штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями.

Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити більш збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність та зберігає загадку.

Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

Прозорість

Півпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо можна додавати до свого гардеробу цього літа.

Легкі й повітряні наряди, доповнені грубим взуттям, створять свіжий та модний образ.

Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

Яскравий червоний

Головне тут - підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не варто перебільшувати з аксесуарами.

Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official

Раніше ми писали, як обрати модну сукню влітку 2023.

Також читайте про наймодніше взуття влітку 2023.

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Андре Тан стиль мода стилист