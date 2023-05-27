Ці речі мають бути у вашій шафі влітку 2023: гарячі тренди від Андре Тана
Влітку в модні тренди увірвався монохром, яскравий червоний, незвичні вирізи, а кроп-топи і відкритий живіт і не думають здавати свої позиції.
Як носити всю цю красу, показав Андре Тан на своїй сторінці Instagram.
Монохром у кольорі
Монохром у кольорі став наймоднішим поєднанням цього сезону/
"Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі - фуксія, глибокий темно-синій та темно-зелений, і навіть образи в монохромних принтах - сміливо додавайте до свого гардеробу!" - запевняє дизайнер.
Вирізи та відкритий живіт
Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не тільки спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті гудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках.
"Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту", - рекомендує Андре Тан.
Кроп-топи
За словами модного експерта, кроп-топи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються з штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями.
Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити більш збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність та зберігає загадку.
Прозорість
Півпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо можна додавати до свого гардеробу цього літа.
Легкі й повітряні наряди, доповнені грубим взуттям, створять свіжий та модний образ.
Яскравий червоний
Головне тут - підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не варто перебільшувати з аксесуарами.
Всі фото: instagram.com/andre_tan_official
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