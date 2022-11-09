Ці прості та економні способи допоможуть зігрітися вдома без опалення

Як зігрітися та обігріти дім

Допоможе тепла піжама

Щоб провести зиму в теплі, подбайте про правильний вибір піжами. Дійсно, деякі текстильні вироби охолоджують тіло людини, коли жарко, а інші зігрівають, коли холодно.

Необхідно придбати флісову або бавовняну піжаму. Це буде чудовий вибір, адже вона допомагатиме регулювати температуру.

Алюмінієва фольга

Щоб краще розсіювати тепло у домі, використовуйте світловідбиваючі панелі або алюмінієву фольгу, яку потрібно розмістити за батареями. Таким чином тепло буде повертатися в приміщення і буде відмінно прогріватися.

Вікна

Щоб уникнути тепловтрат, перегляньте стан своїх вікон. Дійсно, нерідкі випадки, коли потоки свіжого повітря проникають у будинок через щілини, особливо якщо ущільнювачі вікон пошкоджені.

Свічковий обігрівач

Він виглядає досить дивно, але може виявитися незамінним у разі відключення світла.

Щоб зробити такий обігрівач, дотримуйся інструкції:

Візьми три горщики різного діаметра;

Вклади їх один в інший;

З’єднайте довгою металевою гайкою (на неї ще потрібно нанизати шайби та гайки);

Постав під горщик цеглу, а зверху - свічку;

Запаліть її та насолоджуйся теплом.

Варто зазначити, що горщики з глини не надто теплопровідні. Якщо хочете підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу. Для цього можна взяти бляшанки з-під котячого корму чи сипучих продуктів.