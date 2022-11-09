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Ці прості та економні способи допоможуть зігрітися вдома без опалення

Як зігрітися взимку без опалення (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через те що Росія обстрілює енергетичні об’єкти України, багато людей думають над тим, як обігріти квартиру без газу та електрики. Є прості способи, які допоможуть зігрітися без опалення.

Про це пише SantePlus.

Як зігрітися та обігріти дім

Допоможе тепла піжама

Щоб провести зиму в теплі, подбайте про правильний вибір піжами. Дійсно, деякі текстильні вироби охолоджують тіло людини, коли жарко, а інші зігрівають, коли холодно.

Необхідно придбати флісову або бавовняну піжаму. Це буде чудовий вибір, адже вона допомагатиме регулювати температуру.

Алюмінієва фольга

Щоб краще розсіювати тепло у домі, використовуйте світловідбиваючі панелі або алюмінієву фольгу, яку потрібно розмістити за батареями. Таким чином тепло буде повертатися в приміщення і буде відмінно прогріватися.

Вікна

Щоб уникнути тепловтрат, перегляньте стан своїх вікон. Дійсно, нерідкі випадки, коли потоки свіжого повітря проникають у будинок через щілини, особливо якщо ущільнювачі вікон пошкоджені.

Свічковий обігрівач

Він виглядає досить дивно, але може виявитися незамінним у разі відключення світла.

Щоб зробити такий обігрівач, дотримуйся інструкції:

  • Візьми три горщики різного діаметра;
  • Вклади їх один в інший;
  • З’єднайте довгою металевою гайкою (на неї ще потрібно нанизати шайби та гайки);
  • Постав під горщик цеглу, а зверху - свічку;
  • Запаліть її та насолоджуйся теплом.

Варто зазначити, що горщики з глини не надто теплопровідні. Якщо хочете підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу. Для цього можна взяти бляшанки з-під котячого корму чи сипучих продуктів.

Раніше ми повідомляли, чим повинні запастися на зиму українці.

Також ми писали, як потрібно підготувати квартиру до зими під час війни.

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