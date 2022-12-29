Ці прості ритуали на Новий рік залучать щастя та багатство

У новорічну ніч люди використовують безліч ритуалів та обрядів, щоб залучити у новому році достаток, щастя та кохання. Найпопулярніший з них – написати заповітне бажання на папері та спалити листок під бій курантів.

Які ще є відомі ритуали, щоб залучити щастя, багатство та любов – читайте у матеріалі Styler.

12 виноградин

Батьківщина цього ритуалу – Іспанія та Латинська Америка. Потрібно встигнути з'їсти 12 виноградин, доки б'ють куранти. Традиція з'явилася ще у 1880-х роках, коли новий рік у Мадриді зустрічали ігристим вином та виноградом.

Вважається, що зелені виноградини принесуть успіх у кожному з 12 місяців року. Кожну треба з'їдати з ударом годинника.

Багетом об стіну

В Ірландії б'ють батоном або багетом об стіну під час бою курантів. Вважається, що цей ритуал проганяє злих духів, невдачу та інший негатив. Знищувати хліб об стіну необов'язково. Після удару об стіну, багетом потрібно стукнути об вхідні двері, щоби привітати добрих духів.

Червона білизна

Традиція одягати червону білизну у новорічну ніч популярна у багатьох країнах. У Мексиці, Бразилії та Чилі вважається, що така білизна принесе кохання та романтику. У Туреччині - що приваблює успіх. У Китаї є своя легенда, що божественний мудрець Лаозу налякав червоною білизною злого дракона Няня.

Прикраси

У новорічну ніч намагайтеся одягати не нові та найдорожчі прикраси, а найулюбленіші. Вони мають особливу силу і можуть бути справжнім оберегом для вас.

Новорічний стіл

На святковий стіл потрібно поставити по одній улюбленій страві кожного члена сім'ї. Це кожному з них принесе успіх наступного року.

Якщо до вас прийдуть гості, то на цей новий рік їх має бути більше чи менш як три, а також більше чи менш як 23.

Ложка

Перш ніж сідати за святковий стіл, постукайте ним ложкою і скажіть: "Як на столі повно, так щоб і весь рік було повно".

Золото та червоне

Вважається, що ці два кольори символізують багатство та розкіш. Щоб привабити гроші, потрібно перев'язати ніжки святкового столу червоними нитками, а під стіл покласти кілька золотих монет. Але будьте обережні – цей ритуал можна проводити лише тоді, коли за столом збирається сім'я – щоб гроші з дому не йшли.

Крупи на столі

З давніх часів крупи символізують достаток. Тому на столі обов'язково мають бути рис, гречка чи пшоно – необов'язково, щоб це була каша. Крупи можуть входити в голубці, фаршировані овочі або навіть салати.

Свічки

На новорічному столі обов'язково мають бути свічки. Вогонь символізує достаток життя. Свічки можуть бути маленькими або великими – на ваш смак. Цього року рекомендується обирати білі, сріблясті, блакитні та навіть чорні.

Особлива устілка

Потрібно вирізати з паперу устілку в новорічне взуття та написати на ній потаємне бажання. Любовне – червоним чи рожевим кольором, жовтим чи зеленим – пов'язані з фінансами, синій допоможе у роботі чи навчанні, чорний – для питань про здоров'я.

З цими устілками треба ходити всю новорічну ніч. А потім їх сховати в затишному місці.

Бокал шампанського

Під бій курантів обміняйтеся келихами шампанського з тими, з ким хочете бути наступного року.

Купюра

Візьміть шпильку та грошову купюру, бажано великого номіналу. Приколіть її на виворітний бік вашого новорічного вбрання. Чим більша купюра - тим ви будете багатшими та успішнішими в новому році. З іноземними купюрами будьте обережнішими - може знадобитися змінити роботу чи країну проживання.

Перстень

Якщо ви хочете отримати сердечне щастя наступного року, то киньте перстень в келих з напоєм за 5 хвилин до нового року. Загадайте бажання зустріти свого нареченого (або наречену). Потім випийте все, що у вас у склянці та постарайтеся не проковтнути кільце.