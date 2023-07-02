Ці прості лайфхаки допоможуть вам взяти у подорож багато речей

Але що робити, якщо речей багато, а ви не хочете доплачувати за багаж додатково або хочете спокійніше переміщатися зі своїми сумками.

Подорожувати без нічого дуже зручно і для коротких поїздок багато людей використовують маленьку валізу або рюкзак. А для більш тривалих подорожей доводиться вибирати більшу сумку або валізу.

Використовуйте лайфхаки, які дозволять вам взяти багато речей і запакувати їх у найменші валізи. Які саме – читайте у матеріалі нижче.

Взуття

Найбільшу і найважчу пару взуття взуйте у дорогу, особливо, якщо летите літаком. Це звільнить вам дорогоцінний простір у сумці та полегшить вагу. На ноги взуйте кросівки або черевики, а з собою візьміть ще 1-2 пари, легші.

Одна кольорова гама

Щоб полегшити собі муки вибору одягу, вибирайте всі елементи в одній кольоровій гамі. Тобто, умовно - ваші штани, спідниця, блузка або кофта повинні всі поєднуватися між собою, щоб ви могли їх комбінувати.

Вибирайте нейтральні відтінки, які добре поєднуються між собою. Так ви зможете скласти більше різних комплектів, а урізноманітнити їх можна за допомогою аксесуарів.

Крім того, такий підбір одяг дозволить вам легко скласти все в ручну поклажу та обійтися без важких валіз.

Скручуємо, а не складаємо

Відмінний спосіб скласти більше речей у сумку чи валізу – це їх не складати, а скручувати, як папір. Можна закріпити кожну гумкою або невеликим пакетом. Так вони займуть значно менше місця, у вас буде більше простору в сумці, а ще так одяг менше мнеться.

Бронюйте житло з пральною машиною

Для поїздок на тиждень і більше намагайтеся вибирати житло, де є пральна машина або пральня поблизу. Це дозволить вам взяти з собою менше речей, тому що ви завжди зможете їх просто випрати. Займатися пранням під час відпустки чи відрядження – не найприємніше, але за фактом, це дозволить вам заощадити місце у валізі та бути спокійними за те, що у вас усі футболки будуть чистими.

Використовуйте будь-який простір

У вас невелика сумка, сумка з ноутбуком та жіноча сумочка? Добре, використовуйте всі вільні кишеньки та складайте речі так, щоб вільного місця в сумках не було. Шкарпетки - у взуття, серветки та косметику - по кишеньках. Складіть спочатку основні та великі предмети, а дрібні розмістіть у порожніх просторах.

Використовуйте дорожні органайзери

Ви здивуєтеся, але органайзери дійсно допомагають підтримати лад усередині сумки та дозволяють дуже компактно скласти максимум речей. Крім того, ці органайзери позбавлять вас спокуси скласти в сумку непотрібні речі.

Використовуйте вакуумні пакети

Якщо вам доводиться подорожувати взимку й у вашій сумці багато об'ємних речей, то варто їх упакувати у вакуумні пакети. Ця технологія дозволить значно зменшити простір, який ці речі займають.

Зимову куртку або светр складіть у пакет, відкачайте зайве повітря за допомогою ручного насоса. Складіть у сумку.

Чітко та заздалегідь дізнайтеся, що входить у ручну поклажу

Немає нічого гіршого, ніж дізнатися прямо в аеропорту, що ваш багаж виходить за параметри ручної поклажі. І вам доведеться доплатити за його перевезення у багажному відсіку.

Вивчіть наперед інформацію на сайті авіакомпанії та розміри ручної поклажі - у різних компаній вони відрізняються. Крім того, уважно перевірте інформацію у вашому квитку. Іноді в ньому чітко зазначено, що в салон ви можете взяти лише сумку для ноутбука або жіночу сумочку.

Легкі матеріали, що не мнуться

По можливості, вибирайте для подорожі одяг з легких тканин. Товстий в'язаний светр займе місця стільки ж, скільки 2-3 толстовки з флісу. Гарне плаття з щільного матеріалу - стільки ж, скільки 3 повітряних і легких сарафани.

Якщо ви боїтеся замерзнути, підбирайте одяг так, щоб можна було його носити в кілька шарів. Іноді такий варіант дає більше тепла, ніж один теплий светр.

Замініть повнорозмірні речі

Шампунь та гель для душу ми вже давно навчилися упаковувати у спеціальні дорожні пляшечки. Але цей підхід можна використовувати й для багатьох інших речей. Наприклад, взяти одну універсальну зарядку замість кількох окремих. Замість ноутбука взяти планшет, замість паперової книги – електронну.

Класифікуйте речі за важливістю

У будь-які поїздки ми беремо із собою частину речей, без яких точно могли б обійтися. І особливо складно зібрати мінімум для ручної поклажі. Тому перед збиранням валізи варто скласти список всього, що ви хочете взяти із собою.

Далі - добре подумайте над кожним пунктом і запитайте себе, наскільки вам важлива ця річ у поїздці, як часто ви її використовуватимете, чи можна її чимось замінити, чи варто купити таку саму річ на місці.

Вибір буде складним, але мінімум 30-40% із вашого списку залишиться вдома, а ваша сумка або валіза стануть у рази меншими.

Верхній одяг

Як і взуття, верхній одяг займає у сумках дуже багато місця. Тому варто надіти їх на себе перед польотом. Краще провести поїздку або політ у верхньому одязі або після посадки в транспорт відразу зняти - ви зможете прибрати верхній одяг у відсік для ручної поклажі. У крайньому разі - складіть і покладіть собі на коліна. Також варто вчинити й з піджаками.

Засоби гігієни

Цей лайфхак не бюджетний, але їм варто скористатися, якщо у вас зовсім мало місця в сумці. У пункті призначення майже завжди можна купити шампунь, гель, зубну пасту або прокладки. А відсутність цих предметів у вашій сумці значно заощадить вам місце.

Вибирайте легку сумку

Якщо у вас тільки ручна поклажа або ж завдання - подорожувати без нічого, скажіть "ні" важким сумкам і валізам. У багатьох авіакомпаній є обмеження не лише за розміром, а й за вагою. І достатньо, щоб ваша маленька сумка важила не потрібні 10 кг, а 12, щоб вас змусили заплатити за багаж.

Зайві 1-2 кг зазвичай можна прибрати внаслідок вибору іншої сумки. Невелика валіза на коліщатках важить близько 2 кг, спортивні сумки та рюкзаки з металевою фурнітурою - також додадуть ваги.

Тому для ручної поклажі варто вибрати зовсім легкий рюкзак або сумку, які не відбиратимуть у вас 2 кг від ваги ваших речей.