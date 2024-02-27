Ці продукти ніколи не слід залишати на кухонній стільниці

Джеми та варення

Невідкриту банку з джемом або варенням можна безпечно зберігати без охолодження до 12 місяців.

Однак, якщо ви вже відкрили консервацію, то зберігайте її в холодильнику, щоб уникнути розвитку плісняви та бактерій.

Залишки їжі

Після прийому їжі всі залишки зі стільниці також потрібно прибрати в холодильник протягом двох годин. Все для того, щоб уникнути ризику харчового отруєння.

Свіжі продукти завжди слід зберігати у холодильнику.

Яйця

Такий продукт при кімнатній температурі можна залишити приблизно на дві години. Якщо залишити на довше, то вони зіпсуються і можна отруїтись.

За даними Центру безпеки яєць, якщо ти залишила яйця без холодильника на ніч, вони більше не вважаються безпечними для споживання.

Попри всі зусилля, стільниці є магнітами для пилу, бризів їжі та іншого невидимого бруду. Залишаючи посуд на стільниці, це може підвищити ризик потрапляння хвороботворних мікроорганізмів у їжу, підвищуючи ризик харчових захворювань.

Якщо у вас є домашні тварини, особливо коти, то вони можуть регулярно ходити по ваших стільницях, залишаючи шерсть.

Проте домашні тварини - не єдина чи навіть не найгірша небезпека зараження. Є ще миші та комахи, які, як правило, більш активні вночі. Миші можуть переносити віруси і бактерії, тому зберігання посуду допомагає захистити вас.