Ці продукти не можна їсти натще: виключіть їх зі сніданку

Сирі овочі

Сира їжа вважається здоровою і це правда: вона містить вітаміни, клітковину та мінерали. Однак як сніданок вони не підходять. Шлунок може збунтуватися, тому що сирі овочі дуже вимогливі до травлення. Метеоризм - часто проблема у багатьох людей, а сироїдіння натщесерце викликає особливий стрес.

Пастка: йогурт

Йогурт із фруктами насправді виглядає як гарний сніданок. Це тому, що він не викликає жодного прямого дискомфорту - принаймні, якщо у вас не дуже чутливе травлення. Однак йогурт натще корисний лише частково.

Корисні молочнокислі бактерії, що містяться в йогурті, не засвоюються належним чином натще. Натомість агресивна шлункова кислота вбиває все хороше, перш ніж досягне кишечника.

Що допомагає: наперед з'їжте кілька горіхів, шматочок авокадо або ложку вівсянки, щоб створити в шлунку своєрідний буфер.

Банани тримайте подалі

Банани дійсно забезпечують організм важливими поживними речовинами, але їх не слід їсти натще.

Банани, як і інші продукти, що містять глюкозу, спричиняють підвищення рівня цукру в крові. Через деякий час він знову швидко падає і як результат: доводиться боротися з потягом до їжі до кінця дня.

Кислота з цитрусових

Ви любите випити велику склянку апельсинового соку на сніданок? Звучить здорово, але не робіть цього натще. Кислота цитрусових може спричинити печію. Винятком є лише лимонна вода, тому що в ній сік лимона сильно розбавлений водою.