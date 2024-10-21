Ці предмети визначають долю: як правильно "ворожити" на перший день народження

Святкування першого дня народження дитини має особливе значення. За повір’ям, саме в цей день батьки можуть "поворожити" на майбутнє своєї малечі. Для цього малюк має вибрати символічну річ.

Як правильно ворожити та що покласти перед дитиною розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Символічні речі для малюка

Ви можете обрати найрізноманітніші речі, адже все залежить від вашої фантазії. Проте є кілька предметів, які традиційно розкладають перед дитиною у перший день народження.

Книга

Вона залишається незмінним символом освіченості та знань. Якщо дитина вибере цей символ, то їй легко даватиметься навчання. Ще цей предмет означає, що дитя матиме велику жагу до нових знань.

Дитині легко даватиметься навчання, якщо вона обере книгу (фото: Freepik)

Гроші чи кредитна картка

Символізм цих речей дуже простий - багатство і достаток. Якщо рука вашої дитини потягнеться до грошей чи банківської карти, то вам не доведеться переживати за її фінансову стабільність.

Ключі

Предмет символізує власність та безпеку. Цей вибір може означати, що в майбутньому дитина матиме свою квартиру чи будинок. А також ключі можуть символізувати власний автомобіль.

Іграшка

Веселощі і творчість символізує іграшка. Якщо дитина під час "ворожіння" обере її, то це означає тяжіння до мистецтва і креативності. Можливо, майбутня професія вашого малюка буде пов’язана з творчістю.

Якщо дитина обере іграшку, це може означати її творчі здібності (фото: Freepik)

Гребінець

Яскравий символ краси та охайності. Обираючи гребінець, дитина може показати, що схильна цікавитися модою. Ця річ ще означає, що малеча буде уважною до свого зовнішнього вигляду.

Годинник

Він символізує організованість. Якщо дитина обирає годинник, то це означає, що вона буде організованою та пунктуальною. Можливо, її професія майбутнього буде пов’язана з плануванням чи управлінням.

Часник або цибуля

Символи здоров’я, а також захисту від злих духів та поганої енергетики. Такий вибір може означати, що дитина буде сильною і матиме стійкий імунітет.

Смартфон

Це більш сучасний символ, що означає цікавість до новітніх технологій. Він також символізує зв’язок. Якщо дитя обирає його, це означає, що його життя, напевно, буде пов’язане із сучасними технологіями.

Смартфон символізує цікавіть до технологій (фото: Freepik)

Ручка

Символізує грамотність. Цей вибір означає, що ваша дитина вмітиме добре писати та говорити. Можливо, вона стане якимось чиновником або ж проявить себе в письменницькій діяльності.

Як проводити обряд "ворожіння"

Традиційно дитину садили на кожух і розкладали перед нею символічні речі. Важливо, щоб вони були різноманітними і стосувалися багатьох сфер життя. Ви можете скористатися списком традиційних символів або взяти свої, які відповідають вашим цінностям.

Предмети варто розкласти так, щоб малюк міг безперешкодно дотягтися до будь-якого з них. Важливо, не обирати речі з гострими кутами або дрібними деталями, щоб дитина могла безпечно взяти предмети до рук.

Зачекайте доки малеча потягнеться ручками до котрихось предметів. Дитина може взяти як один символ, так і два - в ліву та в праву руку. Можете зафіксувати цей яскравий момент на фотокамеру. Після "ворожіння" розшифруйте символи, щоб дізнатися долю свого малюка.