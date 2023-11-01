Ці правила не можна ігнорувати, щоб не нашкодити життєво важливому органу

Життєво важливим органом людини є печінка. Це найбільша залоза і найбільший після шкіри орган в організмі людини. Важливо знати, яких правил дотримуватись, щоб йому не зашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Які функції печінки

Вага печінки сягає понад 1,3 кілограма в жінок та 1,8 кілограма в чоловіків. Якщо ви покладете праву руку на ділянку під ребрами, то, по суті, закриєте рукою місце, де розташована ваша печінка.

Печінка виконує понад 500 функцій в організмі.

Але найбільш важлива функція - метаболічна, зокрема розщеплення та обмін поживних речовин. Наприклад, вуглеводи з таких продуктів, як хліб чи картопля, перетворюються на глюкозу та зберігаються в м’язах і печінці у вигляді полісахариду глікогену.

Інша важлива функція - перетворювати шкідливі для організму речовини на безпечні. Іншими словами - детоксикація.

Якщо печінка через різні причини перестає виконувати свої функції, то токсичні речовини накопичуються в крові та можуть уразити головний мозок.

Серед інших не менш важливих функцій печінки виділяють:

продукує жовч, яка допомагає утилізувати та розщеплювати жири

допомагає боротися з інфекціями

регулює рівень жирів, глюкози та амінокислот у крові

виробляє важливі для організму ферменти

відіграє роль у процесах згортання крові

Також відомо, що це дуже регенеративний орган. Тобто такий, який має здатність відновлюватись.

Що важливо робити, щоб печінка була здоровою

Для того, щоб печінка залишалась здоровою, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій.

Потрібно контролювати рівень алкоголю

В ідеалі, варто взагалі відмовитись від алкоголю. Або ж принаймні дотримуватись рекомендацій.

Наприклад, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) називає умовно безпечною дозою алкоголю 2 порції на день для чоловіків і 1 порцію для жінок.

Якщо звернутися до рекомендацій США, то стандартний алкогольний напій містить 14 мл або 1,2 столової ложки чистого алкоголю.

До прикладу, це:

355 мл пива з вмістом алкоголю 5 %

148 мл вина з вмістом алкоголю 12 %

44 мл віскі (або рому, горілки) з вмістом алкоголю 40 %

Регулярно мийте руки

Це важливо особливо після того, як відвідали вбиральню, громадські місця чи контактували з тваринами.

Мінімізуйте свій контакт із токсинами

Наприклад, з тютюном та деякими засобами для клінінгу. Дотримуйтесь безпеки праці на виробництвах.

Якщо у вас діабет, ретельно контролюйте свій рівень цукру. Надлишок глюкози перетворюється в жир. А печінка - одне з місць, де надлишковий жир зберігається.

До того ж, якщо ситуацію не контролювати, то поступово клітини печінки замінюються жировими, що призводить до неалкогольної жирової хвороби печінки.

Важливо також вакцинуватись проти вірусних гепатитів B та А. За статистикою, близько 39% випадків смерті від раку печінки асоційовані з інфекційним гепатитом B.

Також харчуйтесь здоровою та різноманітною їжею. Уникайте споживання смажених та процесованих продуктів (ковбаса, копчені вироби тощо).