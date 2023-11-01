Эти правила нельзя игнорировать, чтобы не навредить жизненно важному органу

Жизненно важным органом человека является печень. Это самая большая железа и самый большой после кожи орган в организме человека. Важно знать, какие правила соблюдать, чтобы ему не навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Какие функции печени

Вес печени составляет более 1,3 килограмма у женщин и 1,8 килограмма у мужчин. Если вы положите правую руку на участок под ребрами, то по существу закроете рукой место, где расположена ваша печень.

Печень выполняет более 500 функций в организме.

Но наиболее важная функция - метаболическая, в частности расщепление и обмен питательных веществ. Например, углеводы из таких продуктов, как хлеб или картофель, превращаются в глюкозу и хранятся в мышцах и печени в виде полисахарида гликогена.

Другая важная функция - превращать вредные для организма вещества в безопасные. Другими словами - детоксикация.

Если печень по разным причинам перестает выполнять свои функции, то токсичные вещества накапливаются в крови и могут поразить головной мозг.

Среди других не менее важных функций печени выделяют:

продуцирует желчь, которая помогает утилизировать и расщеплять жиры

помогает бороться с инфекциями

регулирует уровень жиров, глюкозы и аминокислот в крови

производит важные для организма ферменты

играет роль в процессах свертывания крови

Также известно, что это очень регенеративный орган. То есть такой, у которого есть способность восстанавливаться.

Что важно делать, чтобы печень была здоровой

Для того чтобы печень оставалась здоровой, нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Необходимо контролировать уровень алкоголя

В идеале стоит вообще отказаться от алкоголя. Или, по крайней мере, придерживаться рекомендаций.

К примеру, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) называет условно безопасной дозой алкоголя 2 порции в день для мужчин и 1 порцию для женщин.

Если обратиться к рекомендациям США, стандартный алкогольный напиток содержит 14 мл или 1,2 столовой ложки чистого алкоголя.

К примеру, это:

355 мл пива с содержанием алкоголя 5%

148 мл вина с содержанием алкоголя 12%

44 мл виски (или рома, водки) с содержанием алкоголя 40 %

Регулярно мойте руки

Это важно особенно после того, как посетили туалет, общественные места или контактировали с животными.

Минимизируйте свой контакт с токсинами

К примеру, с табаком и некоторыми средствами для клининга. Соблюдайте безопасность работы на производствах.

Если у вас диабет, тщательно контролируйте свой уровень сахара. Избыток глюкозы превращается в жир. А печень - одно из мест, где избыточный жир сохраняется.

К тому же если ситуацию не контролировать, то постепенно клетки печени заменяются жировыми, что приводит к неалкогольной жировой болезни печени.

Важно также вакцинироваться против вирусных гепатитов B и А. По статистике около 39% случаев смерти от рака печени ассоциированы с инфекционным гепатитом B.

Также питайтесь здоровой и разнообразной едой. Избегайте употребления жареных и процессированных продуктов (колбас, копченые изделия и т.п.).