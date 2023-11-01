Эти правила нельзя игнорировать, чтобы не навредить жизненно важному органу
Жизненно важным органом человека является печень. Это самая большая железа и самый большой после кожи орган в организме человека. Важно знать, какие правила соблюдать, чтобы ему не навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Какие функции печени
Вес печени составляет более 1,3 килограмма у женщин и 1,8 килограмма у мужчин. Если вы положите правую руку на участок под ребрами, то по существу закроете рукой место, где расположена ваша печень.
Печень выполняет более 500 функций в организме.
Но наиболее важная функция - метаболическая, в частности расщепление и обмен питательных веществ. Например, углеводы из таких продуктов, как хлеб или картофель, превращаются в глюкозу и хранятся в мышцах и печени в виде полисахарида гликогена.
Другая важная функция - превращать вредные для организма вещества в безопасные. Другими словами - детоксикация.
Если печень по разным причинам перестает выполнять свои функции, то токсичные вещества накапливаются в крови и могут поразить головной мозг.
Среди других не менее важных функций печени выделяют:
- продуцирует желчь, которая помогает утилизировать и расщеплять жиры
- помогает бороться с инфекциями
- регулирует уровень жиров, глюкозы и аминокислот в крови
- производит важные для организма ферменты
- играет роль в процессах свертывания крови
Также известно, что это очень регенеративный орган. То есть такой, у которого есть способность восстанавливаться.
Что важно делать, чтобы печень была здоровой
Для того чтобы печень оставалась здоровой, нужно придерживаться нескольких рекомендаций.
Необходимо контролировать уровень алкоголя
В идеале стоит вообще отказаться от алкоголя. Или, по крайней мере, придерживаться рекомендаций.
К примеру, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) называет условно безопасной дозой алкоголя 2 порции в день для мужчин и 1 порцию для женщин.
Если обратиться к рекомендациям США, стандартный алкогольный напиток содержит 14 мл или 1,2 столовой ложки чистого алкоголя.
К примеру, это:
- 355 мл пива с содержанием алкоголя 5%
- 148 мл вина с содержанием алкоголя 12%
- 44 мл виски (или рома, водки) с содержанием алкоголя 40 %
Регулярно мойте руки
Это важно особенно после того, как посетили туалет, общественные места или контактировали с животными.
Минимизируйте свой контакт с токсинами
К примеру, с табаком и некоторыми средствами для клининга. Соблюдайте безопасность работы на производствах.
Если у вас диабет, тщательно контролируйте свой уровень сахара. Избыток глюкозы превращается в жир. А печень - одно из мест, где избыточный жир сохраняется.
К тому же если ситуацию не контролировать, то постепенно клетки печени заменяются жировыми, что приводит к неалкогольной жировой болезни печени.
Важно также вакцинироваться против вирусных гепатитов B и А. По статистике около 39% случаев смерти от рака печени ассоциированы с инфекционным гепатитом B.
Также питайтесь здоровой и разнообразной едой. Избегайте употребления жареных и процессированных продуктов (колбас, копченые изделия и т.п.).
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