Ці поради збережуть розсаду: як правильно пересадити рослини до ґрунту
Процес висадка розсади у відкритий ґрунт - важливий етап у вирощуванні овочевих культур. Адже від певних моментів залежить, як приживеться рослина, та який урожай вона зможе дати.
Про те, на що звернути увагу при пересаджуванні розсади, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Зверніть увагу на вік розсади
Кожна овочева культура, окрім вимог до кислотності й температури ґрунту, вологості та температури повітря, має таку особливість вирощування як вік розсади, коли вона готова до пересаджування.
Зокрема, у поширених овочевих культурах вік розсади для висадки становить:
- 20-30 діб після засіву - для гарбузових (патисони, кабачки, огірки);
- 50-60 діб від засіву - для баклажанів;
- 55-60 діб після засіву - для томатів ранніх (безгорщечкові);
- 60-67 діб від засіву - для томатів ранніх (горщечкових);
- 60-65 діб від засіву - для ранньої капусти білоголової (безгорщечкова);
- 65-70 діб після засіву - для ранньої капусти білоголової (горщечкова).
Дотримуйтесь температурного режиму
Занадто рання висадка може призвести до перемерзання і загибелі рослин, тому насамперед варто дочекатися стабільної температури.
Наприклад, оптимальна температура повітря для помідорів має становити 15-16 градусів тепла вдень та 10-12 градусів тепла вночі, а температуру ґрунту - 12 градусів тепла на глибині 10-12 сантиментів.
А от для інтенсивного росту капусти потрібна температура в 18-20 градусів тепла вдень.
Правильно оберіть місце для розсади
Як вже було зазначено, в овочевих культур різні вподобання до ґрунту, однак більшість з них добре росте на чорноземі. На лужних ґрунтах можуть рости огірки та капуста, проте така земля може погіршити врожайність.
Інші гарбузові культури, а також томати, краще адаптуються до середньокислих та слабокислих ґрунтів.
Відрізняються вподобання до освітлення та вологості - майже всі овочі люблять сонце, а от для огірків краще обирати напівтінь - або місце, де вони не будуть постійно під палючими променями.
Як пересадити розсаду (ілюстрація: Freepik)
Крім цього, не всі рослини добре "товаришують" - причиною цього є спільні хвороби. Поганими сусідами стають:
- помідори з огірками, картоплею, капустою, фенхелем та горохом;
- огірки з картоплею, редискою, томатами, кабачками;
- капуста з виноградом, морквою і помідорами;
- гарбуз з капустою пізньою, морквою і помідорами;
- кабачок з огірками і картоплею.
Важливим аспектом є й сівозміна - не слід садити одну й ту ж культуру на одному місці декілька років поспіль.
Адже ґрунт може містити личинки шкідників чи спори грибка, на які страждали рослини попередніх років - тож це підвищуватиме ризик хвороб овочевої культури.
Підготуйте ґрунт до висадки
Обравши ділянку, її необхідно підготувати - а саме:
- розпушити землю;
- внести добрива в ґрунт - мінеральні чи натуральні - перекопати і розрівняти землю;
- за тиждень до висадки розсади зібрати з грядок швидкорослу зелень.
Підготуйте рослину до висадки
За 10-15 днів до висаджування розсаду загартовують, щоб рослини звикли до перепадів температури, сонячного світла та дії ультрафіолету. Для цього рослини виносять на сонце на 1-2 години, кожного дня збільшуючи тривалість - і так до повного дня.
Після цього розсаду залишають надворі або біля відчиненого вікна на вечір, на ніч заносячи в дім, згодом залишаючи рослину й на ніч.
За декілька годин до посадки рослини варто обробити інсектицидом (радять і суміш інсектициду та фунгіциду), або ж, якщо розсада "з відкритим коренем" - ставлять у горщик з рідиною.
До речі, раніше ми писали про те, чим підживити картоплю.
Читайте також про те, що посадити на городі в травні.
Використані джерела для підготовки матеріалу: Яскрава Клумба, Аптека садівника, Агромаркет, Good Harvest, сайт sad-ogorod.in.ua.