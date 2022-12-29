Ці побутові прилади важливо вимикати на ніч з розеток: помітно заощадите

В Україні через постійні ракетні обстріли росіян важливо економити електроенергію. Необхідно на ніч вимикати деякі прилади, які без потреби споживають електроенергію та лише збільшують суми у платіжках.

Які побутові прилади можна вимикати на ніч - читайте нижче .

На ніч варто вимкнути лише ті пристрої, які в нічний час не використовуються і лише споживають електрику.

Щоб заощадити, з розеток необхідно вимкнути:

Комп'ютер . Якщо вночі ви ним не користуєтесь, то не потрібно його залишати включеним в розетку.

. Якщо вночі ви ним не користуєтесь, то не потрібно його залишати включеним в розетку. Телевізор . Часто люди люблять спати під улюблені фільми та шоу. Однак, тоді телевізор лише даремно споживає енергію. До того така звичка негативно впливає на самопочуття, порушуючи сон.

. Часто люди люблять спати під улюблені фільми та шоу. Однак, тоді телевізор лише даремно споживає енергію. До того така звичка негативно впливає на самопочуття, порушуючи сон. Гаджети на зарядці. Телефон лише даремно заряджатиметься всю ніч. До того ж таке заряджання негативно впливає на роботу гаджетів.

Телефон лише даремно заряджатиметься всю ніч. До того ж таке заряджання негативно впливає на роботу гаджетів. Wi-Fi роутер . Такий пристрій споживає мало електроенергії, але його все-таки варто вимкнути. Адже в кінці місяця може виникнути чимала сума.

. Такий пристрій споживає мало електроенергії, але його все-таки варто вимкнути. Адже в кінці місяця може виникнути чимала сума. Бойлер . Навіщо бойлеру гріти воду, і тим самим витрачати енергію, поки ви спите.

. Навіщо бойлеру гріти воду, і тим самим витрачати енергію, поки ви спите. Мікрохвильова піч .Такий прилад досить багато споживає електроенергії, тому потрібно його вимикати на ніч.

.Такий прилад досить багато споживає електроенергії, тому потрібно його вимикати на ніч. Електрочайник . Дуже багато людей не стежать за тим, щоб вимикати електрочайник з розетки. Однак, це варто робити, щоб не збільшувати рахунки.

. Дуже багато людей не стежать за тим, щоб вимикати електрочайник з розетки. Однак, це варто робити, щоб не збільшувати рахунки. Лампи. Важливо вимикати світло в тих кімнатах, де ви наразі не перебуваєте. Також необхідно виймати з розеток настільні лампи на ніч, щоб щомісяця заощаджувати певну суму грошей.

Варто не забувати, що підключені через подовжувач електроприлади витрачають енергію навіть тоді, коли ними не користуються. Тому або від'єднуйте подовжувач від розетки, або виймайте вилки приладів, приєднаних до нього.