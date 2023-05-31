Ці п'ять тривожних симптомів означають, що вам не вистачає вітамінів

Наше тіло потребує певних вітамінів і мінералів, щоб функціонувати якнайкраще. Хоча більшу частину того, що нам потрібно, можна отримати за допомогою здорового збалансованого харчування, іноді може виникнути дефіцит.

Дієтолог Мелісса Сновер попередила, що дефіцит вітамінів може призвести до різноманітних ускладнень зі здоров'ям, пише Express.

Вона поділилася п'ятьома тривожними симптомами, які можуть вказувати на те, що вам потрібно змінити свій раціон.

П'ять симптомів, що у вас нестача вітамінів

Суха шкіра

Будь-яка сухість, що супроводжується іншими симптомами, такими як свербіж та лущення шкіри, може вказувати на те, що вашому тілу не вистачає певних вітамінів та мінералів.

Суха шкіра може бути викликана нестачею вітаміну D в організмі. Оскільки вітамін D виробляється під впливом сонця та холестерину в шкірі, в зимові місяці, коли сонячного світла менше, люди часто відчувають сухість та свербіж шкіри через холодну погоду.

Виразки у роті

Виразки у роті та тріщини у роті часто можуть бути ознакою недостатнього надходження вітамінів та мінералів до організму. Вони є попереджувальною ознакою низького рівня заліза і можуть бути ознакою дефіциту заліза.

Кровоточиві ясна

Кровоточивість ясен може бути запобіжною ознакою дефіциту вітаміну С. Він відіграє важливу роль у загоєнні ран та загальному імунітеті, також діє як антиоксидант, який допомагає запобігти пошкодженню клітин. Оскільки вітамін С не виробляється організмом сам по собі, дуже важливо стежити за тим, чи отримує ваш організм достатню кількість цього вітаміну.

Випадання волосся

Ми всі щодня втрачаємо пасма волосся, проте, якщо ви раптом виявите волосся на подушці або під час миття голови, це може бути ознакою низького рівня заліза, біотину та цинку.

Біль у кістках

Якщо ви відчуваєте біль у кістках, це може бути попереджувальною ознакою нестачі вітаміну D. Вітамін D також життєво важливий для регулювання кількості кальцію та фосфатів в організмі, підтримуючи ваші кістки, зуби та здоров'я.