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Ці п'ять способів допоможуть зігріти ваш будинок цієї осені

Фото: Як обігріти квартиру у холоди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вересень виявився зовсім нетеплим і вже зараз у квартирах досить прохолодно. Опалювальний сезон у зв'язку з війною обіцяє бути дуже важким.

Як обігріти квартиру із настанням осінніх холодів розповіли експерти, пише Express.

Правила збереження тепла у квартирі

1. Залишайте двері кухні відчиненими

Якщо ви готуєте їжу, використовуючи духовку - після приготування залиште її відкритою, так тепло переходитиме на кухню, а потім і в інші кімнати. Це сприятиме збереженню тепла.

Цей лайфхак заощадить вам гроші на рахунках, тільки якщо ваша духовка вимкнена.

2. Випустіть повітря з батарей

Перед опалювальним сезоном спустіть повітря з радіаторів.

Експерти заявляють, що цей процес є простим і зможе допомогти скоротити рахунки за опалення.

Вам знадобиться ключ для відкриття радіатора та рушник, на випадок витоку води.

"Поверніть ключ проти годинникової стрілки і прислухайтеся до шиплячого звуку, коли шипіння припиниться, знову поверніть ключ. Ви помітите, що вода капатиме з радіатора, як тільки шипіння припиниться, це означає, що ви успішно випустили все захоплене повітря", - зазначають експерти. .

3. Помістіть фольгу за радіаторами

На думку експертів, розміщення алюмінієвої фольги за радіаторами може бути чудовим способом зберегти ваш будинок у теплі без збільшення нагріву.

Розміщення фольги за батареєю може зменшити кількість тепла, що йде з дому.

4. Встановіть жалюзі на вікна

На думку фахівців, відкриті вікна є однією з основних причин втрати тепла у будинках взимку. Річ у тому, що скло не є добрим ізолятором і пропускає холодне повітря до будинку. Це зовсім недешевий спосіб, але хто має можливість, може ним скористатися.

5. Залиште відстань між диваном та радіатором

Багато хто з нас присуває дивани до батарей у наших вітальні, щоб звільнити більше місця.

Однак тепло, яке випромінює ваш радіатор, може вільно проникати в кімнату і решту будинку, якщо є значний простір.

До речі, ми писали про те, якими незвичайними способами можна утеплити вікна на зиму.

А ще розповідали про те, які досягнення прогресу вам знадобляться на холод.

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Опалювальный сезон