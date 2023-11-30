Ці п'ять рослин прикрасять ваш дім взимку: вони квітнуть цілий рік

Різдвяний кактус

З погляду вибору кольору ваших рослин ніщо не зрівняється з різдвяним кактусом. Він буває різних кольорів: від білого до яскраво-червоного та фіолетового. Такі кактуси нетоксичні як людей, так домашніх тварин.

За кактусом доглядати легко: його потрібно поливати, коли верхній сантиметр ґрунту висихає під час цвітіння, а після цього - рідше. Коли кактус цвіте, ви можете тримати його у затіненому місці та поливати раз на тиждень.

У більш короткі дні пізньої осені та зими кактус почне готуватися до цвітіння. Намагайтеся його 10-12 годин на добу тримати у темряві, це стимулюватиме його цвітіння. А ще їм потрібна для кращого цвітіння прохолоди.

Різдвяний кактус (фото: pinterest.com)

Амариліс

Ще одна популярна квітка, яка радує око взимку. Ця квітка небезпечна для домашніх тварин, тому її слід тримати в приміщеннях, де вони не бувають.

Цибулини амарилісу проростають пізно восени на підвіконні та вимагають менше світла, ніж інші види квітів. Вам лише потрібно підтримувати вологість ґрунту навколо цибулини, а стебло та верхню частину цибулини - сухими. Ще цій квітці потрібне денне світло.

Амариліс (фото: pinterest.com)

Білі папери

Снігово-біла квітуча рослина, яка має цікаву назву – білі папери (paperwhites). Вони чудово почуваються в кімнатних умовах і не вимагають багато світла для цвітіння. Ці яскраві красиві квіти токсичні для свійських тварин і можуть бути навіть смертельними, якщо тварина проковтне цибулину.

Тримайте коріння квітів вологими у ґрунті або навіть у вазі, і після того, як вони луснуть, вони цвістимуть приблизно два тижні. Тримайте квіти під непрямим сонячним промінням і не допускайте їх перемерзання.

Білі папери (фото: pinterest.com)

Орхідеї

Красиві та ніжні кімнатні квіти, які подарують атмосферу свята. Вони нетоксичні, безпечні для дітей та тварин. Але потрібно багато зусиль, щоб орхідея зацвіла.

Їм потрібно тепло, щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Якщо взимку недостатньо світла, використовуйте лампу.

Орхідея (фото: pinterest.com)

Каланхое

Рослини каланхое чудово будуть цвісти взимку і подарують вам різні відтінки літа – від білого до яскраво-рожевого. Вони токсичні для свійських тварин, але не вимагають особливого догляду. Каланхое люблять сонячне світло і його потрібно до 8 годин на день. Щоб стимулювати цвітіння, цій рослині необхідна стимуляція протягом шести тижнів із 14 годинами темряви на день. Ще рослині потрібна волога грунт і регулярна температура у приміщенні.

Каланхое (фото: pinterest.com)