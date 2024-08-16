Ці нові Mac з'являться в 2024: список і що про них відомо

MacBook Pro

Apple планує оновити як 14-дюймову, так і 16-дюймову моделі MacBook Pro, додавши чіпи M4. Лінійку MacBook Pro було оновлено востаннє у жовтні 2023 року, тому ноути готові до щорічного оновлення.

Apple відмовилася від 13-дюймового MacBook Pro у минулому році, тому тепер є базова 14-дюймова модель, яка отримає стандартний чіп M4, використаний у iPad Pro.

Середні та топові 14-дюймові моделі отримають чіпи M4 Pro та M4 Max, як і 16-дюймові моделі.

Чіпи M4 побудовані на 3-нанометровому процесі, але в порівнянні з чіпами M3 вони мають покращену продуктивність, енергоефективність та можливості штучного інтелекту. Apple представила новий, потужніший нейронний процесор.

Цього року не очікується оновлення дизайну моделей MacBook Pro, оскільки Apple зосередиться на внутрішніх поліпшеннях. Зокрема, чіп M4 стане зіркою оновлення, і Apple прагне перевести всю лінійку Mac на серію чіпів M4 протягом 2024 та 2025 років.

Mac mini

На відміну від MacBook Pro Apple планує оновити дизайн Mac mini. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Mac mini стане найменшим комп'ютером Apple на сьогоднішній день, навіть менше, ніж попереднє покоління.

Очікується, що він буде приблизно розміром з Apple TV, хоча і трохи товще, ніж Apple TV і поточний Mac mini, висота якого становить 2,5 сантиметра. Корпус пристрою, як і раніше, буде зроблений з алюмінію, просто в цілому меншому розмірі.

Apple тестувала моделі ‌Mac mini‌ з не менш трьома портами USB-C, а також портом HDMI та кабелем живлення.

Apple планує використовувати чіпи M4 і M4 Pro для моделей Mac mini, і оскільки вони ніколи не отримували оновлення M3, вони перейдуть з M2 на M4 і отримають помітні поліпшення продуктивності.

iMac

Очікується, що 24-дюймовий ‌iMac‌ також отримає оновлення цього року, переходячи з чіпа M3 на чіп M4. Зміни дизайну для iMac не очікуються, тому ми можемо чекати на той самий 24-дюймовий дисплей з кількома варіантами кольору.

Apple все ще вивчає версію iMac з великим 30-дюймовим дисплеєм, але iMac з великим дисплеєм не очікується в 2024 році, і неясно, чи з'явиться він у 2025 році.

Можлива тимчасова шкала запуску

Apple зазвичай не представляє Mac на своїх вересневих заходах, присвячених iPhone і Apple Watch. Очікується, що Apple проведе захід близько 10 вересня, щоб представити нові моделі iPhone 16, але Mac, ймовірно, з'являться пізніше цього року.

Коли Apple має Mac для презентації восени, вона часто представляє пристрої в жовтні або листопаді. Наприклад, минулого року Apple провела захід, присвячений Mac, у жовтні, щоб оновити MacBook Pro та ‌iMac‌.

Жовтневі/листопадові заходи не такі послідовні, як заходи iPhone, тому визначити цільову дату складніше.

Коли Apple проводила другі осінні заходи в минулі роки:

30 жовтня 2023 року - захід Scary Fast з MacBook Pro та ‌iMac‌

18 жовтня 2021 року - захід Unleashed з новими моделями MacBook Pro та AirPods 3

10 листопада 2020 року - захід One More Thing з M1 MacBook Air, ‌Mac mini‌ та MacBook Pro

30 жовтня 2018 року - Apple оновила ‌MacBook Air‌, ‌Mac mini‌ та ‌iPad Pro‌

27 жовтня 2016 року - Apple представила новий MacBook Pro та додаток ‌Apple TV‌

Apple також може пропустити захід та представити нові Mac за допомогою прес-релізу.

Що вийде у 2025 році

Хоча очікується, що MacBook Pro, iMac і Mac mini отримають чіп M4 до кінця року, оновлення M4 для MacBook Air, Mac Studio і Mac Pro відбудуться тільки в 2025 році.