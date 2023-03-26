Ці "невинні" правила подружнього життя насправді є проявами тиранії: пояснення психолога

У кожного з партнерів свої уявлення про шлюб, часто це й стає причиною негараздів у сім'ї. Жодна сторона не хоче або не може зрозуміти іншу, вважає, що саме її "модель" подружжя є єдино правильною.
Про те, які подружні правила насправді є проявами тиранії та що робити у такій ситуації, пише психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.
"Зазвичай, ми завжди маємо очікування до свого партнера. На початку стосунків вони здебільшого справджуються. На романтичній стадії обоє хочуть догодити, легко закривають очі на якісь огріхи чи розбіжності, захоплення згладжує усі "вибоїни" і дозволяє вам нестись гладенькою стежиною", - пояснює експерт.
За словами Голентовської, деякі очікування навіть й надалі продовжують реалізовуватись, а деякі не проходять перевірку дійсністю. Тоді людина намагається пристосуватись до цього та прийняти їх.
"Проблеми починаються тоді, коли партнер не виправдовує деяких значущих очікувань, а відтак не сила з цим змиритись. Коли це стається, ваші очікування перетворюються на правила, що диктують, яким належно бути у стосунках і як партнери мають поводитись", - каже психолог.
Ці правила є похідними від ваших незадоволених очікувань і мають декілька характерних ознак, стверджує Голентовська.
Їх вважають очевидними:
Є переконання, що проговорювати - то зайве:
Часто ці правила пов’язуються із "повинно":
Мають вигляд лише припущень, які одразу сприймаються як факт
Можуть бути полярними:
Посягають на статус непохитних законів, порушення яких карається:
Все це викликає зустрічні атаки.
"Вихід вимагає детального аналізу ситуацій, які провокують конфлікти й визначення своїх негласних правил. Лише так ви зможете з’ясувати, що саме те чи інше правило символізує для вас. Так з’явиться можливість змінити правило на запит, що підходить до конкретної ситуації", - пояснює психолог.
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