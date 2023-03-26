Ці "невинні" правила подружнього життя насправді є проявами тиранії: пояснення психолога

Що очікують люди від свого партнера

"Зазвичай, ми завжди маємо очікування до свого партнера. На початку стосунків вони здебільшого справджуються. На романтичній стадії обоє хочуть догодити, легко закривають очі на якісь огріхи чи розбіжності, захоплення згладжує усі "вибоїни" і дозволяє вам нестись гладенькою стежиною", - пояснює експерт.

За словами Голентовської, деякі очікування навіть й надалі продовжують реалізовуватись, а деякі не проходять перевірку дійсністю. Тоді людина намагається пристосуватись до цього та прийняти їх.

"Проблеми починаються тоді, коли партнер не виправдовує деяких значущих очікувань, а відтак не сила з цим змиритись. Коли це стається, ваші очікування перетворюються на правила, що диктують, яким належно бути у стосунках і як партнери мають поводитись", - каже психолог.

Правила подружнього життя з ознаками тиранії

Ці правила є похідними від ваших незадоволених очікувань і мають декілька характерних ознак, стверджує Голентовська.

Їх вважають очевидними:

Жінки думають, що справжній чоловік ставить сім’ю на перше місце.

справжній чоловік ставить сім’ю на перше місце. Чоловіки думають, що хороші дружини не сперечаються зі своїм чоловіком на людях.

Є переконання, що проговорювати - то зайве:

Жінка вважає, що чоловік повинен робити хатні справи без нагадувань.

Чоловік вважає, що жінка має розуміти, що йому треба час для відпочинку після роботи.

Часто ці правила пов’язуються із "повинно":

Жінка думає, що він повинен допомагати їй, коли вона втомлена.

Чоловік думає, що жінка не повинна кричати.

Мають вигляд лише припущень, які одразу сприймаються як факт

Жінки вважають, якби чоловіку було не все одно, він би приходив додому раніше.

Чоловіки думають, якби дружина поважала його, то не діймала б своїми претензіями.

Можуть бути полярними:

Жінка вважає, що чоловік має бути на зв’язку, коли вона того потребує.

Чоловік думає, що дружина не повинна турбувати його, коли він працює.

Посягають на статус непохитних законів, порушення яких карається:

відсторонення

крики

показово поганий настрій

обзивання

Все це викликає зустрічні атаки.

Як подружжю вийти із такої ситуації

"Вихід вимагає детального аналізу ситуацій, які провокують конфлікти й визначення своїх негласних правил. Лише так ви зможете з’ясувати, що саме те чи інше правило символізує для вас. Так з’явиться можливість змінити правило на запит, що підходить до конкретної ситуації", - пояснює психолог.