7 напоїв, які допоможуть вам врятуватися від спеки

Вода

Безумовно, вода - найнатуральніший і найефективніший спосіб вгамувати спрагу. Вона допомагає підтримувати гідратацію організму та регулювати його температуру. Рекомендується пити достатню кількість води протягом дня, особливо коли спекотна погода.

Свіжі соки

Соки з водяних фруктів, таких як кавун та диня, містять багато води та природного цукру. Вони допоможуть вгамувати спрагу і забезпечити відчуття прохолоди.

Лимонади та фруктові напої

Приготування свіжих лимонадів або мішання фруктів з водою - відмінний спосіб додати смак та свіжість до напою. Можна додати листя м’яти для додаткової прохолоди.

М'ятний чай

Чай з м'ятою має охолоджувальний ефект і може допомогти втихомирити спрагу в спеку. Додайте лід та трохи меду для покращення смаку.

Зелений чай

Цей напій багатий на антиоксиданти і може допомогти регулювати температуру тіла, що робить його гарним вибором для втамування спраги в спеку.

Ячмінна вода

Проціджена ячмінна вода - менш відомий літній напій, що охолоджує. Одна чашка цієї води містить 81 калорію, 2,8 г білка, 16,7 г вуглеводів і 0,9 г клітковини.

Кокосова вода

Ніщо не зрівняється зі склянкою кокосової води у літній сезон. Один стакан кокосової води (приблизно 240 мл) містить 60 калорій, 15 г вуглеводів, 8 г цукру і близько 15% дієтичної цінності калію. Кокосова вода містить 94% води.