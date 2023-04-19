У ці міфи вірять усі: лікар розповіла всю правду про електронні сигарети

Генерують пар

Лікар каже, що насправді електронні сигарети генерують аерозоль. Він своєю чергою швидко потрапляють в легені, де відбувається накопичення вдихуваних сумішей.

В результаті вони надалі швидко всмоктуються в кров та накопичуються в самих легенях.

Дозволяє позбавитись тютюнової залежності

Такий міф став дуже популярним. Насправді одна залежність заміняється іншою.

За словами лікаря, залежність від вейпінгу більш психологічно важка ніж від звичайних сигарет.

Легені від електронної сигарети не будуть чорні

Важливо, що насправді легені не такі чорні тільки тому, що інший склад має аерозоль з електронного приладу.

Однак, натомість виникають "попкорнові легені" - важке ураження органів дихання, що локалізується в кінцевих відділах бронхів. Спричиняє цю хворобу речовина - діацетил.

"Свою назву хвороба отримала, коли у США у робітників на заводі попкорну, де додавали до продукту ароматизатор діацетил, проявлялось захворювання легень, яке можна описати як важкий напад бронхіальної астми. Це явище незворотне", - йдеться у повідомленні.

Пропіленгліколь безпечний

Така речовина є розчинником для ароматизованих рідин. Однак, вона безпечна лише для вживання з їжею, але під час куріння ви його вдихаєте і в цьому є велика різниця.

Пропіленгліколь має здатність накопичуватись в організмі, провокує алергічні реакції, викликає порушення в роботі печінки та нирок. Під час нагрівання пропіленгліколь розкладається на декілька речовин, однією з них є Ацетальдегід - канцероген, який відіграє важливу роль в процесі формування залежності.

Склад можна прочитати на упаковці

За словами лікаря, вчені з Кореї провели низку досліджень та з'ясували, що виробники не вказують у складі мінімум 10 токсинів.

Молодь, яка активно користується електронними сигаретами, має гострі гемодинамічні зміни: підвищення артеріального тиску та проблеми з серцем.