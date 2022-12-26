Ці лікарські трави миттєво приберуть лупу з волосся
Чисте та доглянуте волосся - це ознака здорової шкіри голови. Однак взимку догляд стає дещо складнішим через постійне носіння шапки та мороз на вулиці. Це шкодить волосяним фолікулам і може провокувати появу лупи.
Як позбутися лупи за допомогою українських лікарських трав розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Які трави допоможуть
Евкаліпт
Він є дуже сильним протигрибковим засобом. Евкаліпт містить антибактеріальні властивості.
Застосування евкаліпта допоможе позбутися від занадто великої кількості жиру на волоссі, інфекційних захворювань, прискорить ріст волосся, а ще допоможе уникнути сухості, ламкості та лупи.
Звіробій
Маючи антибактеріальну функцію, звіробій прискорює відновлення всіх пошкоджених тканин волосся. Для найкращого ефекту його варто використовувати комплексно: приймати внутрішньо як вітаміни або настоянки та втирати на ті ділянки, де це необхідно.
Зі звіробою також можна зробити ополіскувач для волосся. Просто проваріть його десять хвилин у воді, і потім використовуйте її для волосся.
Квіти звіробою (фото: uk.wikipedia.org)
Лист берези
Він містить дубильні речовини, які утворюють захисну плівку на ранках і тим самим прискорюють заживлення. Відвар березового листя зміцнює коріння волосся, стимулює їх зростання, усуває свербіж і лупа при себореї, покращує зовнішній вигляд і загальний стан локонів.
Шишки хмелю
Насамперед шишки хмелю наділені сильним приємним ароматом. Проте ця рослина поєднує в собі багато користі. Шишки хмелю корисні для зміцнення волосся і скорочення його випадіння.
Вони допомагають боротися з лупою, захищають фолікули ламкості та протидіють появі посічених кінчиків, надають волоссю об'єм, пружність і блиск.
Коріння
Корінь лопуха та корінь аїру допомагають зміцнити саме волосяне коріння, як би очевидно це не звучало.
Коріння лопуха (фото: etnosoft.com.ua)
Рецепт ополіскувача для волосся
У рівних пропорціях змішайте хміль, корінь аїру та лопуха, а також небагато ромашки. Проваріть суміш десять хвилин у гарячій воді. Користуватися відваром можна протягом двох-трьох днів.
Коли трави віддадуть свої властивості, процідіть відвар і ополіскуйте після миття. Важлива деталь: після використання такого природного ополіскувача волосся не можна сушити феном, адже весь ефект зійде нанівець.
Раніше ми розповідали, чому взимку волосся електризується та як цього позбутися.
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