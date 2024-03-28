Ці корисні інструменти для Windows і Mac допоможуть вам краще впоратися з роботою

Notion

Завдяки своїй модульності та багатому вибору шаблонів, Notion заслужено користується популярністю як універсальний інструмент продуктивності, який дозволяє вести нотатки, організовувати календарі, керувати проектами та виконувати безліч інших завдань.

З впровадженням функцій штучного інтелекту Notion AI став ще потужнішим - цей унікальний інструмент допомагає економити час та звільняє від рутинних завдань.

Всього в кілька кліків ви можете створювати короткі резюме текстів або, навпаки, розширювати їх, а також перекладати іншими мовами, виправляти помилки та багато іншого. Крім того, доступні функції звичайного чат-бота для вирішення стандартних запитів.

Notion AI пропонується за ціною 10 доларів на місяць як додаткова опція до основної підписки. У безкоштовній версії можна робити до 20 запитів в одному робочому просторі, після чого доведеться створити нове або придбати додатковий план.

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ClickUp

Цей зручний сервіс призначений для ефективного управління проектами та організації роботи у команді. Інтуїтивний інтерфейс і гнучка масштабованість роблять його придатним як для особистого управління завданнями, так і для успішного співробітництва у великих компаніях.

ШІ-асистент у ClickUp прискорює рутинні процеси за рахунок багатьох команд з різними шаблонами, які визначаються контекстом. Ви можете направити ClickUp AI на написання текстів для клієнтів або керівника, робити вичавки або розширювати документи, перекладати різними мовами, покращувати читання та перевіряти орфографію.

Також ви можете звертатися до ШІ зі спільними питаннями замість використання пошукових систем або ChatGPT.

Безкоштовна версія ClickUp AI доступна з обмеженням до 25 запитів на робоче місце. Далі, у межах кожного платного тарифу, включено від 50 до 100 промптів.

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Canary Mail

Поштовий клієнт Canary Mail, відомий своїм інноваційним підходом до обробки електронних листів, неодноразово нагороджувався. Особливістю цієї програми є його мінімалістичний та продуманий дизайн, а також зручна система сортування повідомлень.

Додаток також має можливість швидкого очищення вхідних листів в один клік, надання звітів про прочитання та наскрізне шифрування з'єднання.

Нещодавно до цих можливостей було додано функцію "другого пілота", що дозволяє штучному інтелекту відповідати на повідомлення від вашого імені і навіть створювати нові. Достатньо вказати тему, трохи контексту та бажаний тон.

Крім того, Copilot здатний виконувати пошук у поштовій скриньці або оцінювати ваш розклад на основі завдань із вхідних повідомлень.

Безкоштовна версія програми включає віртуального помічника AI Lite з базовими функціями. Для доступу до розширених можливостей потрібна підписка вартістю 50 доларів на рік.

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Miro

Miro - це віртуальна дошка для створення карт думок та мозкових штурмів, призначена для зафіксування нотаток та спільної роботи з колегами. Платформа пропонує широкий вибір готових шаблонів та всі необхідні інструменти для візуалізації ідей та організації навіть найскладніших проектів.

Додаток Miro Assist включає функції штучного інтелекту, які дозволяють автоматично створювати карти думок на основі ключових слів і фраз, а також генерувати зображення блоків за їх описом.

На додаток до цього, Miro Assist надає функції перекладу, перевірки та покращення тексту, а також можливість створення коротких резюме та зміни тону відповідно до зазначеної ролі.

На даний момент функції штучного інтелекту доступні безкоштовно, а сам додаток можна використовувати безкоштовно в базовій версії.

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Krisp

Krisp - це спеціалізований інструмент, який використовує штучний інтелект для спрощення життя тих, хто проводить багато часу на дзвінках та відеозустрічах протягом дня.

Основна особливість - обробка аудіосигналу з мікрофона для автоматичного фільтрування сторонніх шумів, таких як шум кондиціонера, розмови колег, гавкіт собак або будівельні роботи за вікном. Завдяки цьому ви звільнені від прив'язки до офісу та можете приєднуватися до обговорень з будь-якої локації.

Крім того, Krisp пропонує функцію зміни акценту в реальному часі, а також транскрибацію аудіозаписів із зустрічей та створення конспектів-саммарі, що дозволяє оновити деталі або поділитись ними з колегами.

У безкоштовній версії доступно до 60 хвилин роботи аудіофільтра та до двох нотаток із зустрічей на день, при цьому транскрибація аудіо в текст не обмежена.

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TypingMind

Сторонній клієнт TypingMind розроблений для використання ChatGPT з розширеними можливостями, призначеними для користувачів, яким не вистачає стандартних функцій.

У TypingMind доступний зручний інтерфейс для взаємодії з чат-ботом, а також велика бібліотека промптів зі штучними інтелект-персонажами в різних ролях, таких як викладач англійської, вчений, математик, що дозволяє досягати більш точних результатів у вузькоспеціалізованих завданнях.

Користувачі можуть завантажувати документи та взаємодіяти з ChatGPT, виходячи з контексту, використовувати результати пошуку в Інтернеті в процесі спілкування, а також перетворювати текст на мовлення.

TypingMind надає базові можливості безкоштовно, але для повноцінного використання всіх функцій потрібно придбати ліцензію, вартість якої починається від 39 доларів (одноразовий платіж). Також потрібна підписка на ChatGPT Plus для використання API, оскільки при активному використанні токени швидко закінчуються.

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Rewind

Цікавий додаток Rewind є своєрідним додатковим сховищем пам'яті або персональною базою знань, яка автоматично зберігає все, що ви переглядаєте або читаєте на комп'ютері протягом дня.

Під капотом цієї програми працює штучний інтелект, який захоплює зображення екрану, індексує отриману інформацію та забезпечує простий пошук за ключовими словами.

Ви також можете ставити запитання та отримувати відповіді на основі контексту. Всі дані зберігаються та обробляються локально, без передачі їх додатком до інших місць.

У безкоштовній версії Rewind ви можете переглядати елементи на часовій шкалі та копіювати їх. Пошук обмежений результатами останніх трьох записів, а відповіді містять лише кілька перших пропозицій. Для зняття обмежень потрібна підписка, вартість якої становить 19 доларів на місяць.

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