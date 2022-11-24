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Кімнатні рослини для кожного знаку Зодіаку, щоб бути багатим та щасливим

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Четвер 24 листопада 2022 20:00
Кімнатні рослини для кожного знаку Зодіаку, щоб бути багатим та щасливим Фото: Гороскоп кімнатних рослин (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп сумісності знаків Зодіаку і кімнатних рослин розповість про те, який саме вазон підходить кожному з нас.

Що треба поставити на підвіконні, щоб стати щасливіше - читайте нижче в матеріалі Styler.

Овен

Цьому знаку Зодіаку підходять яскраві квіти - помаранчеві, червоні, жовті, а також ті, які мають високе стебло і колючки. До таких належать: троянда, бегонія, ехмея блискуча, індійська або японська азалія, гранат і герань.

Телець

Телець - знак стабільний і цілеспрямований. Йому підійде каланхое, фіалка, цикламен. Ці рослини привернуть в життя знаку фінансове благополуччя.

Близнюки

Мінливим і злегка легковажним Близнюкам підійдуть папороті, плющі і пальми. Добре впливає на цей знак Зодіаку хлорофітум, який допомагає очистити повітря.

Рак

Ракам підходять квіти, які потрібно вчасно і дозовано поливати. Це може бути агава, бегонія, алое, дифенбахія, фуксія. Ці рослини рятуватимуть Рака від занадто різких змін настрою.

Кімнатні рослини для кожного знаку Зодіаку, щоб бути багатим та щасливим

Фото: Ракам треба завести фуксію (pixabay)

Лев

Левам підходять яскраві неординарні квіти. Відмінно впишуться в житло знака Зодіаку нарцис, кротон, пальма, дифенбахія, алое, гарденія і троянда. Успіху у творчому і особистому житті сприятимуть кали.

Діва

Дівам потрібні в'юнкі рослини, а також ті, чиє коріння не занурено в ґрунт. Також їм підійде драцена і сингоніум - вони допоможуть "полегшити" характер, зарядитися позитивною енергією. Також підійдуть філодендрон, монстера, сциндапсус, цисус.

Терези

Головною рослиною цього знаку Зодіаку вважається декабрист. А ось підтримувати вогонь пристрасті в спальні допоможе орхідея. Також Терезам рекомендують азалію, камелії, гібіскус, стручковий перець, хризантему.

Скорпіон

Скорпіонам краще вибирати невибагливі в догляді кімнатні рослини - філодендрон, монстеру, ліану, камелії. Щасливим талісманом цього знаку Зодіаку вважаються кактуси.

Кімнатні рослини для кожного знаку Зодіаку, щоб бути багатим та щасливим

Фото: Кактус - квітка Скорпіонів (pixabay)

Стрілець

Стрільцям варто вирощувати цитрусові - наприклад, лимон. Ця рослина посприяє успіху і розширенню кругозору. Також їм підходять гербери, лілії, орхідеї, бегонії.

Козеріг

Успіху Козерога і його душевній рівновазі сприятимуть фікус, лавр і драцена. Досягти фінансових вершин допоможе товстянка - головний талісман знаку.

Водолій

Водоліям підходять незвичайні кімнатні рослини - рео строкате, папороть. А пуансетія допоможе розкрити нові таланти.

Риби

Спокійним Рибам підходять товстянки, гіацинти, орхідеї. Також на них добре впливають водорості в акваріумах, а азалія допомагає зберігати внутрішню гармонію.

Раніше ми писали, що чекає всі знаки Східного гороскопу в новому 2023-му році Чорного Кролика.

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