UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Які рослини в будинку будуть цвісти постійно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кімнатні рослини створюють приємну та здорову атмосферу, а ще чудово прикрашають інтер'єр та додають позитивного настрою. Ще рослини допомагають очищати приміщення від шкідливих речовин, насичують кімнати киснем. І багато хто хоче поставити вдома ті рослини, які цвітуть часто або цілий рік.

Які рослини цвітуть цілий рік і їх можна поставити у квартирі, розповіли в Jou-Pup.

Герань

Це класична рослина для тримання вдома. Вона цвіте всю весну, літо та осінь. А при ретельному догляді дає квіти навіть узимку. Герань невибаглива у догляді та любить яскраві сонячні місця.

Герань. Фото: freepik.com

Азалія

Це красива рослина, з рясним цвітінням. Азалія показує свої квіточки навесні та влітку, але при правильному догляді може цвісти також восени та взимку. Ця рослина любить яскраві та світлі місця, а також регулярний полив.

Азалія. Фото: freepik.com

Фіалка

Невелика рослина з дуже гарними кольорами різних відтінків. Фіалка цвіте цілий рік і не потребує особливого догляду. Ця квітка любить світло, але не переносить пряме сонячне проміння.

Фіалки Фото: freepik.com

Хризантема

Велика і яскрава квітка, яка цвіте восени та взимку. Хризантема любить яскраве світло та регулярний полив.

Хризантеми. Фото: freepik.com

Бегонія

Приємна рослина з гарними відтінками квітів – палітра дуже велика. Бегонія кольору цілий рік і не особливо вибаглива у догляді. Вашій рослині потрібне місце з гарним освітленням та регулярний полив.

Бегонія. Фото: freepik.com

Цикламен

Рослина з кольорами різних відтінків. Цвіте взимку та навесні, іноді продовжує цвітіння до літа. Цикламени люблять прохолодні місця та регулярний полив/

Цикламен. Фото: freepik.com

До речі, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що кімнатна рослина стоїть на "неправильному місці".

А ще розповідали про те, чому в'януть квіти у горщиках та що можна з цим зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослиницветы