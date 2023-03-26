Ці харчові звички після 50 років руйнують ваше тіло. Відмовтесь від них задля здоров'я

Не стежите за розміром порцій

Люди старше 50 років вже легше набирають вагу, тому що з віком втрачають м’язову масу тіла, що сповільнює метаболізм, стверджує Ліза Янг, член медичної експертної ради.

"Важливо стежити за розміром порцій, тому що великі порції містять більше калорій, ніж маленькі, і можуть сприяти переїданню", - каже експерт.

Пропуск їжі

Звичка пропускати їжу може легко залишитися непоміченою, особливо якщо ви запізнюєтеся або дуже зайняті. Однак ця звичка є шкідливою для здоров’я.

"Пропуск прийому їжі (особливо сніданку) може сприяти підвищенню резистентності до інсуліну, тому що тривалий період часу без їжі, а потім з’їдання великої кількості їжі одночасно, може сприяти більшим коливанням рівня цукру в крові протягом дня", - каже Стефані Гнатюк, дієтолог, спеціаліст у сфері правильного харчування.

"Особи, які пропускають сніданок і/або обід, з більшою ймовірністю споживатимуть зайві калорії пізно вдень і ввечері, що також може сприяти збільшенню ваги", - наголошує Стефані.

Вона радить їсти тричі на день, коли є можливість. Якщо ви знаєте, що вас чекає напружений день, варто підготувати щось заздалегідь, щоб ви могли взяти це з собою в дорогу.

Не отримуєте достатньо білка

Отримання достатньої кількості білка у раціоні важливо в будь-якому віці, але це вкрай необхідно для тих, кому за 50.

"Білок є ключовим для підтримки м’язової маси, яка потрібна для здорового старіння. Оскільки зменшення м’язової маси відбувається з віком, потреба в білку зростає, коли ми старіємо", - наголошує Гнатюк.

Насправді, згідно з журналом Американського коледжу харчування, білкова тканина тіла зменшується на 10% до того часу, як людина досягне 70 років.

Гнатюк пропонує включати джерело білка в кожен прийом їжі, наприклад, яйця, грецький йогурт, рибу, птицю, тофу або боби.

Недостатня кількість клітковини

Клітковина є ще однією важливою поживною речовиною для підтримки здорового харчування.

За словами Гнатюк, клітковина відіграє важливу роль у здоров’ї нашої травної системи, забезпечує ситість після їжі та допомагає зменшити стрибки рівня цукру в крові після їжі.

Одне дослідження виявило, що харчові волокна також можуть зменшити запалення, яке призводить до старіння мозку, а отже, сприяти покращенню когнітивного здоров’я з віком.

Однак, попри те, що клітковина є необхідною частиною здорового способу життя, багато людей не отримують її в достатній кількості щодня.

"Щоб досягти цільової кількості клітковини, візьміть за звичку включати фрукти та/або овочі під час кожного прийому їжі та частіше віддавайте перевагу цілозерновим, а не білим або очищеним зернам", - каже Гнатюк.

Вживання забагато продуктів, які провокують запалення

З віком варто обмежити вживання газованих та солодких напоїв, оброблених хлібобулочних виробів, таких як печиво та тістечка, рафінованих вуглеводів, таких як білий хліб, і обробленого м’яса.

Запалення в організмі може призвести до низки захворювань. Зокрема до хвороб нирок, може спровокувати неалкогольну жирову хворобу печінки, серцево-судинні захворювання, діабет і рак.

Споживання продуктів із високим вмістом клітковини може допомогти зменшити запалення в організмі.