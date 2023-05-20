Ці фактори впливають на різке збільшення ваги: їх не можна ігнорувати

Безрезультатні спроби схуднути часто демотивують та пригнічують. Проте на вагу впливає безліч зовнішніх та внутрішніх факторів - генетика, сон, гормони, психологічний стан. Тому варто звернути увагу спершу на стан організму.

Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурляк в Instagram .

Традиції харчування у сім'ї

За її словами, харчова поведінка, це те, чому люди навчаються. Якщо в сімʼї заведено їсти, не враховуючи почуття голоду і ситості, вдома завжди є щось солоденьке чи смажене, то у дитини формується нездорове уявлення про їжу.

Важливо, що саме батьки мають показувати дітям приклад збалансованого харчування та здорового способу життя.

Здоровий сон

Хронічна нестача сну призводить до порушення роботи гормональної системи, збільшує тривожність і призводить до заїдання стресу. До того ж є безліч порушень харчової поведінки та сну, які потребують допомоги лікаря.

Гормональне здоров'я

На вагу та схильність утворювати підшкірні чи вісцеральні запаси жиру впливає багато гормонів: щитоподібної залози, статеві гормони, соматотропін (гормон росту), кортизол, інсулін, лептин і адипонектин.

"Саме тому, якщо ви помічаєте, що раптом почали набирати вагу за звичайного раціону та способу життя - варто піти не на марафон схуднення, а на огляд до ендокринолога", - йдеться у повідомленні.

Відсутність фізичної активності

Найбільші витрати калорій у тілі припадають на печінку, мозок та мʼязи. Також варто впливати на мʼязи, аби вага була в нормі.

Впродовж тижня людині потрібно 150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень і хоча 6 години помірного навантаження щодня.

Генетика

Більшість випадків ожиріння мають генетичне походження. Утім, навіть якщо генетично ви схильні до ожиріння, збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження допоможуть цьому запобігти.

Психологічні розлади

Порушення харчової поведінки бувають при клінічній депресії (відмова від їжі чи переїдання) і тривожному розладі (неконтрольоване переїдання).

Депресія, низька самооцінка та постійний поганий настрій супроводжують більшість випадків нервової булімії чи анорексії. У такому випадку варто звернутись до психіатра.