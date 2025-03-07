Ці дві риси особистості роблять людину миттєво привабливішою: перевірте, чи є вони у вас

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Британському журналі соціальної психології, доводить: доброта може стати головним козирем у рейтингу привабливості.

Команда вчених проаналізувала 10 експериментів із понад 4000 учасників, створюючи різні сценарії для оцінки впливу просоціальної поведінки на фізичну привабливість.

Учасники досліджень:

спостерігали реальні приклади корисної поведінки

читали описи просоціальних вчинків

уявляли сценарії з добрими діями

Учасники також дивилися на зображення людей, читаючи описи як нейтральної, так і корисної поведінки, а потім оцінювали їхню фізичну привабливість.

Іноді не було супровідних зображень, що дозволяло дослідникам перевірити, чи ефект виходить за межі візуальних вражень.

Результати виявили послідовний зв’язок: люди, які демонстрували доброту та готовність допомогти, оцінювалися як красивіші незалежно від фізичних недоліків.

Постійна доброзичливість мала набагато сильніший ефект, ніж випадкові або одноразові вчинки. Виявилося, що навіть коли учасники помічали фізичні недоліки, такі як шрами або асиметрія, позитивне ставлення значно розмивало ці моменти. Привабливість людини - це не фізичні особливості, а внутрішні (фото: freepik.com)

"Ми думали, що просоціальність зіграє значну роль, але не очікували, що вона перевершить інтелект чи гумор. Це відкриття свідчить про те, що доброта може бути більш центральною для нашого сприйняття краси, ніж ми зазвичай припускаємо", - зазначила аспірант Фулбрайта з Wharton School при університеті Пенсільванії Наталія Кононова.

Вчені підкреслюють, що результати дослідження показують, що справжня краса формується не лише зовнішніми даними, а й здатністю дарувати тепло та підтримку іншим.

У світі, де кожен прагне бути поміченим, дослідження нагадує: варто вкладати зусилля не тільки в зовнішній вигляд, а й у розвиток особистісних якостей.

Просоціальна поведінка, як ключ до справжньої привабливості, може змінити наше сприйняття як себе, так і інших.

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