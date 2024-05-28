Ці 7 трюків з мовою тіла вам допоможуть стати більш привабливими у спілкуванні з іншими

Дії та жести часто говорять значно більше, ніж слова. І певна поведінка, жести, погляди, мова вашого тіла - набагато більше скажуть вашому співрозмовнику, ніж те, що ви говорите вголос. Особливо, коли хочете справити чудове враження під час спілкування.

Які 7 трюків вам допоможуть стати більш привабливими у спілкуванні з іншими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на HuckSpirut.

Стратегічне використання мови тіла може зробити вас значно симпатичнішими та привабливішими в очах інших. Насправді це часто може передавати інформацію ефективніше, ніж слова. Але тут є нюанс. Це не так просто, як посміхнутися або підтримувати стійкий зоровий контакт. І за цим стоїть ціла наука.

Є певні прийоми мови тіла, які можуть миттєво підвищити вашу симпатію. Однак це не магічні заклинання, які змінять вас за одну ніч. Це техніки, які можна практикувати та використовувати у своїй щоденній взаємодії.

Мистецтво дзеркального відображення

Ви точно бачили це раніше. Розмова, у якій ви та інша особа повністю синхронізовані. Це чудове відчуття, як танець, де обидва партнери знають усі кроки. Секрет - віддзеркалення вашого співрозмовника.

У цей метод входить:

Тонка копія жестів

Вирази

Поза людини

Це потужний спосіб налагодити стосунки та змусити інших почуватися зрозумілими. Але пам'ятайте, що дуже важливо зберігати поведінку природньою. Якщо докладете забагато зусиль, то це буде здаватися моторошним або нещирим.

Тому повільно практикуйтеся, поки це не стане другою натурою.

Розкрийте поставу тіла

Справа інколи не тільки в тому, що ви говорите, а й у тому, як ви це говорите. Схрещені руки на грудях - це класична оборонна позиція, яка здається зі сторони недоступною або закритою для інших.

Руки мають бути розслаблені з боків, ви маєте стояти високо і злегка нахилитися до людини, з якою розмовляєте. Відкрита поза може бути вашою секретною зброєю.

Сила кивання

Інколи люди просто хочуть бути почутими та зрозумілими, а не порад чи рішень. Кивати під час розмови - це невербальний спосіб сказати: "Я чую", "Я розумію", або "Продовжуйте". Це свідчить, що ви активно слухаєте та цінуєте те, чим з вами діляться.

Розмови будуть здаватися більш зв'язаними, людям стане зручніше відкриватися вам.

Підтримуйте зоровий контакт

Зоровий контакт - це потужний трюк мови тіла, який може миттєво зробити вас симпатичнішими. Бо це свідчить, що ви зацікавлені та бажаєте спілкуватися на глибшому рівні.

Але існує тонка грань між підтримкою зорового контакту та витріщанням, що може викликати в інших незручність. Знайдіть правильний баланс, наприклад - підтримувати зоровий контакт дві третини розмови.

Будьте уважні до своїх рук

Ваші руки можуть бути мертвим джерелом ваших емоцій, усвідомлюєте ви це чи ні. Вони можуть виражати ентузіазм, занепокоєння, відкритість або оборону, не кажучи ні слова.

Політики часто використовують певні жести під час розмови й це не випадково. Дослідження показали, що людей, які розмовляють словами, сприймають як:

Теплий

Згодний

Енергійний

Розкриті долоні говорять про чесність і відкритість. Жестикуляція під час розмови може зробити ваші слова більш запам'ятовуваними. Ризик тільки один - переборщити. Занадто інтенсивні рухи рук можуть відволікати й виглядати хаотичними та нервовими.

Покажіть щиру усмішку

У світі, де всі поспішають кудись потрапити чи щось зробити, виділивши хвилину, щоб поділитися щирою усмішкою, може кардинально змінити ситуацію. Тепла, щира усмішка може миттєво покращити настрій і змусити людей почуватися легше.

Це ніби універсальний знак дружелюбності, який долає всі мовні бар'єри. Пам'ятайте, що вона має бути справжньою. Зазвичай люди можуть відрізнити справжню усмішку від фальшивої. Щира усмішка захоплює все ваше обличчя, а не тільки рот. Ваші очі сяють, і у вас навіть можуть з'явитися невеликі зморшки сміху.

Поважайте особистий простір

І останнє, але не менш важливе: незалежно від того, наскільки ви привабливі чи харизматичні, якщо ви вторгаєтеся в чийсь особистий простір, ви, швидше за все, створите для людини дискомфорт.

Навколо кожної людини є невидима бульбашка, яку вона вважає своїм особистим простором. Переходити межу тої бульбашки без запрошення не варто, бо це викликає відчуття загрози та занепокоєння. Ключовим тут є усвідомлення та повага до цього простору.

Зазвичай під час розмови з кимось, правилом є відстань на проміжок витягнутої руки. Така розмова буде комфортною та принесе задоволення.