Эти 7 трюков с языком тела вам помогут стать более привлекательнымы в общении с другими

Действия и жесты часто говорят гораздо больше, чем слова. И определенное поведение, жесты, взгляды, язык вашего тела - гораздо больше скажут вашему собеседнику, чем то, что вы говорите вслух. Особенно, когда хотите произвести восхитительное впечатление во время общения.

Какие 7 трюков вам помогут стать более привлекательными в общении с другими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HuckSpirut.

Стратегическое использование языка тела может сделать вас гораздо симпатичнее и привлекательнее в глазах других. На самом деле это часто может передавать информацию более эффективно, чем слова. Но здесь есть нюанс. Это не так просто, как улыбнуться или поддерживать устойчивый зрительный контакт. И за этим стоит целая наука.

Есть определенные приемы языка тела, которые могут мгновенно повысить вашу симпатию. Однако это не магические заклинания, которые изменят вас за одну ночь. Это техники, которые можно практиковать и использовать в своем повседневном взаимодействии.

Искусство зеркального отображения

Вы точно видели это раньше. Разговор, в котором вы и другой человек полностью синхронизированы. Это замечательное ощущение, как танец, где оба партнера знают все шаги. Секрет - отражение вашего собеседника.

В этот метод входит:

Тонкая копия жестов

Выражения

Поза человека

Это мощный способ наладить отношения и заставить других чувствовать себя понятными. Но помните, что очень важно сохранять поведение естественным. Если приложите слишком много усилий, то это будет казаться жутким или неискренним.

Поэтому медленно упражняйтесь, пока это не станет второй натурой.

Раскройте осанку тела

Дело иногда не только в том, что вы говорите, но и о том, как вы это говорите. Скрещенные руки на груди - это классическая оборонительная позиция, которая кажется со стороны недоступной или закрытой для других.

Руки должны быть расслаблены по бокам, вы должны стоять высоко и слегка наклониться к человеку, с которым разговариваете. Открытая поза может быть вашим секретным оружием.

Сила кивания

Иногда люди просто хотят быть услышанными и понятными, а не советами или решениями. Кивать во время разговора - это невербальный способ сказать: "Я слышу", "Я понимаю", или "Продолжайте". Это говорит, что вы активно слушаете и цените то, чем с вами делятся.

Разговоры будут казаться более связанными, людям станет удобнее открываться вам.

Поддерживайте зрительный контакт

Зрительный контакт - это мощный трюк языка тела, который может мгновенно сделать вас более симпатичными. Потому что это свидетельствует, что вы заинтересованы и хотите общаться на более глубоком уровне.

Но существует тонкая грань между поддержкой зрительного контакта и выпучиванием, что может вызвать у других неудобство. Найдите правильный баланс, например - поддерживать зрительный контакт две трети разговора.

Будьте внимательны к своим рукам

Ваши руки могут быть мертвым источником ваших эмоций, осознаете ли вы это или нет. Они могут выражать энтузиазм, беспокойство, открытость или оборону, не говоря ни слова.

Политики часто используют определенные жесты при разговоре и это не случайно. Исследования показали, что людей, говорящих словами, воспринимают как:

Теплый

Согласен

Энергичный

Раскрытые ладони говорят о честности и открытости. Жестикуляция во время разговора может сделать ваши слова более запоминающимися. Риск только один - переборщить. Слишком интенсивные движения рук могут отвлекать и выглядеть хаотичными и нервными.

Покажите искреннюю улыбку

В мире, где все спешат куда попасть или что-то сделать, выделить минуту, чтобы поделиться искренней улыбкой, может кардинально изменить ситуацию. Теплая, искренняя улыбка может мгновенно улучшить настроение и заставить людей чувствовать себя легче.

Это универсальный знак дружелюбия, который преодолевает все языковые барьеры. Помните, что она должна быть искренней. Обычно люди могут отличить настоящую улыбку от ложной. Откровенная улыбка захватывает все ваше лицо, а не только рот. Ваши глаза сияют, и у вас даже могут появиться небольшие морщинки смеха.

Уважайте личное пространство

И последнее, но не менее важное: независимо от того, насколько вы привлекательны или харизматичны, если вы вторгаетесь в чье-то личное пространство, вы, скорее всего, создадите для человека дискомфорт.

Вокруг каждого человека есть невидимый пузырь, который он считает своим личным пространством. Переходить границу этого пузыря без приглашения не стоит, потому что это вызывает чувство угрозы и беспокойства. Ключевым здесь является осознание и уважение этого пространства.

Обычно при разговоре с кем-то, правило простое - расстояние на промежуток вытянутой руки. Такой разговор будет комфортным и доставит удовольствие.