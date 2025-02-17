Ці 7 продуктів на вашій кухні, швидше за все, вже прострочені. Але ви про це не знаєте

Борошно

Невідкритий пакет борошна зазвичай зберігається близько року. Однак, після відкриття пакету, його краще використати протягом 6-8 місяців. Якщо ви рідко щось випікаєте, можливо, варто купувати менші пачки борошна, щоб потім не довелося викидати залишки.

Для того, щоб відкрите борошно довше зберігало свіжість, його можна перекласти в герметичний контейнер та зберігати в холодильнику - там воно може простояти до року. Зверніть увагу на стан борошна перед використанням: якщо помітили ознаки вологості, неприємний запах або сліди шкідників - одразу відправляйте його у смітник.

Спеції

Хоча спеції не псуються у звичному розумінні, вони все ж мають термін придатності, після якого починають втрачати свій аромат та смакові якості. Зазвичай спеції зберігають свої властивості до 2-4 років. Але щоб приправки завжди радували вас насиченим смаком, перевіряйте їхні запаси хоча б раз-двічі на рік.

Експерти радять купувати невеликі об’єми спецій, особливо тих, які використовуєте нечасто - так ви зменшите ймовірність їх прострочення та збережете їх смакові якості на довше.

Горіхи

Горіхи також не відносяться до продуктів з необмеженим терміном зберігання. Після покупки горіхи бажано спожити протягом 2 тижнів (максимум - 4 місяців).

Щоб продовжити термін зберігання, обирайте очищені горіхи та зберігайте їх у холодильнику. Ще одна корисна порада - тримайте горіхи на видному місці в коморі, щоб не забути про них та вчасно споживати або використовувати у кулінарії.

Олія

Якщо ваша оливкова чи соняшникова олія стоїть десь у глибинах кухонних шафок більше 6-12 місяців, то, як би це сумно не звучало, настав час вилити її і поповнити запаси. Адже після відкриття ці види олії потрібно використати протягом трьох-п'яти місяців.

При цьому варто зазначити, що кунжутна, мигдальна та інша “екзотична" олія може стояти відкритою довше. Але все одно обов’язково перевірте термін придатності, що вказаний на пляшці.

Кукурудзяна крупа

Якщо ви купили кукурудзяну крупу 12 місяців тому або раніше, настав час її викинути. Щоб цей продукт не залежувався на полиці, намагайтеся частіше використовувати її у в різних стравах. А краще - купуйте її стільки, аби вистачило саме на ту страву, яку ви готуєте, не беріть “про запас".

Консервовані помідори

Через високий вміст кислоти консервовані помідори не зберігаються так довго, як багато інших консервів з нижчим рівнем кислотності. Згідно з FoodSafety.org, дати "використати до" або "краще спожити до" менш важливі, коли йдеться про консерви, якщо банка в гарному стані (без вм’ятин, здуття або іржі). Натомість намагайтеся використовувати консервовані помідори протягом 12-18 місяців з дати покупки.

Вівсянка

Цільнозернову вівсянку слід спожити протягом чотирьох місяців з моменту покупки. Однак якщо ви купуєте великі запаси вівсянки, і не впевнені, що використаєте їх вчасно, можна продовжити термін зберігання, помістивши її в морозильну камеру - там вона може зберігатися до 8 місяців. Перед приготуванням, вівсянку потрібно розморозити.

А от оцет, до речі, - один з небагатьох продуктів, які можуть похвалитися майже необмеженим терміном придатності. Навіть якщо ви помітите незначні зміни в кольорі або осад, оцет, скоріше за все, залишатиметься безпечним для використання.

Загалом, для підтримки порядку та свіжості продуктів на вашій кухні, корисно проводити ревізію хоча б двічі на рік. Плануйте використання продуктів, віддаючи перевагу тим, що були куплені раніше, та зберігайте їх правильно - в прохолодному, сухому та темному місці, в герметичних контейнерах.

Це допоможе вам уникнути зайвих харчових відходів та завжди мати під рукою свіжі та якісні інгредієнти для приготування смачних страв.