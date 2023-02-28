Ці 7 фраз можуть стати сигналом до розлучення: що терпіти категорично не можна

Радуйся, що я тебе терплю

Більш жорстка альтернатива - ти мене не вартий/негідна. По суті, такі слова чітко транслюють партнеру перевагу та занижують самооцінку.

"Якщо ви транслюєте свою зневагу, повідомляючи партнеру, що він гірший, нижчий, дурніший, примітивніший, ніж ви, то раз за разом б'єте по його самооцінці. Такий спосіб принизити не приведе до зміцнення стосунків, а вбиватиме в них клин - місяць за місяцем", - вважає клінічний психолог та доктор філософії Кортні Уоррен.

Та все гаразд, припини запитувати

Швидше за все, це насправді не так і проблеми дійсно є. Але ваш партнер воліє їх ігнорувати і його сильно дратує те, що хтось намагається завадити йому це зробити.

У такій фразі ховається пасивна агресія, яка не дає партнерам поговорити прямо і відкрито. А це означає, що конфлікт затягнеться й обидва учасники страждатимуть.

Ти просто нікчема

Образа - це завжди неввічливо. А повідомляти коханій та близькій людині, як зле та огидно вона виглядає в тій чи іншій ситуації – чіткий знак, що у стосунках немає поваги, почуттів чи всього одразу разом.

Ти - поганий батько/погана мати

Розбіжності у вихованні дітей зустрічаються у кожній парі. Але тикати у вразливі місця свого партнера щоразу, коли ваші думки розходяться – поганий сигнал і дуже швидко підриває довіру одне до одного.

Партнери часто використовують цю тактику спеціально, щоб виставити себе в кращому світлі. Але ці звинувачення призводять лише до погіршення стосунків між батьками та підриву дитячої психіки.

Тобі голову лікувати треба!

Така фраза – вже чіткий прояв газлайтингу. Партнер спотворює дійсність, щоб змусити іншого сумніватися у власній адекватності. Якщо замість конструктивних обговорень того, що вам не подобається одне в одному, ви опускаєтеся до таких фраз - варто звернутися за професійною допомогою або зробити паузу у стосунках.

Я тебе ненавиджу

Така фраза – початок кінця. Навіть якщо вона прозвучала ситуативно і належала до конкретної ситуації. Забути такі слова неможливо, навіть якщо вони були сказані під впливом сильних емоцій.

"Вони будуть переслідувати та створювати невпевненість у собі навіть у найкращі моменти ваших стосунків. Ваш партнер може подумати: "А чи справді це кохання, якщо людина каже: "Я тебе ненавиджу"?" Якщо ви насправді не готові завершувати стосунки, то не кидайтеся ненавистю, навіть відчуваючи її, скажіть: "Мені важко зараз бути поряд з тобою", - радить психолог.

Я йду від тебе

На піку скандалу можуть бути вимовлені слова, які сигналізують про розрив і розлучення. Можна потім грюкнути дверима і реально піти. І повернутися з гордо піднятою головою. Але йдучи - йди. Або ж не загрожуй.

Коли ви загрожуєте припиненням ваших стосунків, ви провокуєте майбутню нестабільність і появу почуття невпевненості. Як можна довіряти людині, яка у будь-який момент може повернутися і піти або яка весь час погрожує втекти?

Про розлучення варто говорити тоді, коли ви вже точно розумітимете, що це неминуче і ви цього дійсно хочете. В інших випадках варто брати паузу, щоб охолонути та заспокоїтися.