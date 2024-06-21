Ці 6 організаційних справ займуть не більше 30 хвилин

Перебрати шухляди з білизною або шкарпетками

Розібрати білизну та шкарпетки - вже частина процесу з перебирання одягу, яка може зайняти навіть менш як 30 хвилин.

Дістаньте все і викиньте ту спідню білизну, у якої порвалася гумка або вона більше не підходить за розміром - як і шкарпетки з дірками на п'яті, або у яких немає пари вже досить давно. Решту покладіть назад у шухляду, розклавши за типами.

Почистити фото в телефоні

Багато хто виконує це завдання, очікуючи в черзі, або залишившись без інтернету, але це варте цілих 30 хвилин уваги. Адже багато непотрібних файлів, що займають пам'ять телефону, призводять до вповільнення роботи пристрою.

Почати радять з перегляду своїх скриншотів та видалення всіх тих, які були зроблені випадково та тих, що вже не важливі. Потім передивіться серії фотографій.

Знайдіть ті моменти, коли ви зробили понад 5 фотографій одного і того ж об'єкта, і залиште улюблене зображення. Або ж можна перенести всі або частину фото в хмарне сховище.

Перебрати соуси в дверцятах холодильника

Не обов'язково чистити весь холодильник одразу, можна почати з меншого. Улюблене місце багатьох - дверцята холодильника: саме там зазвичай ховаються гірчиці, джеми, сиропи та напіввикористані соуси.

Вийміть усе з дверцят і добре протріть шухляди ганчіркою з мікрофібри з водою та засобом для посуду. Потім покладіть продукти назад, перевіряючи термін придатності кожного та викидаючи зіпсоване.

Якщо щось вже відкрите, відкрутіть кришку і переконайтеся, що немає плісняви чи дивного запаху. До того ж, якщо є не зіпсовані продукти, але ті, які ви не використовували і знаєте, що ніколи не будете, відкладіть їх убік і віддайте тому, хто ними користуватиметься.

Прибрати кухонні стійки та відкриті полички

Вони зазвичай швидко заповнюються дивною купою з домашніх завдань дитини, свіжих фруктів, запрошень та олії. Але варто лише прибрати цю зону, вся кухня буде чистішою.

Радять почати зі збирання всіх предметів, яким не місце на кухні, включно з паперами, які потрібно підшити, або рюкзаками, які "несподівано" опинилися в цій кімнаті. Складіть все в купу, а потім віднесіть у відповідні місця.

Потім слід сховати дрібну побутову техніку, яка не використовується, і вимити посуд - чашки та миски, які залишилися на кухонній поверхні

Розкласти речі на робочому столі

Це ще одне місце, яке швидко захаращується - проте прибирати його швидко. Рекомендують почати з найбільш обємного - паперів і записів, розсортувавши його на дві стопки, для утилізації та зберігання. Важливі документи також можна оцифрувати.

Після цього варто передивитися канцелярію, відклавши для викидання усе, чим ви не користувалися останнім часом, включно зі стаканчиком із засохлими ручками та степлером, який не працював роками.

Єдині речі, які радять зберігати на столі - це ті, якими ви користуєтесь щодня, наприклад, телефон, клавіатура, монітор, лампа та інші необхідні для роботи речі - але навіть вони повинні бути прибрані в шухляду-органайзер.

Передивитися ліки в аптечці

Ця невелика площа має велике значення, адже вона заповнена різноманітними речами: вітамінами, ліками, бинтами, пластирами, мазями та навіть деякими інструментами, наприклад, кусачками та пінцетами.

Насамперед слід перевірити дати на упаковці препаратів. Викиньте ті, у яких закінчився термін придатності, склавши список того, що необхідно придбати.

Решту ліків найлегше розкласти за призначенням - це полегшить їхнє знаходження у разі необхідності.