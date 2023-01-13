Ці 5 звичок вважаються нешкідливими, але вони катастрофічно прискорюють старіння

Замала кількість жирів у раціоні

Багато людей думають, що відсутність зайвої ваги автоматично робить їх привабливими. Біда у тому, що вони починають себе обмежувати у споживанні жирів. А це велика помилка, оскільки вони необхідні для організму.

Така дієта шкодить шкірі - вона швидко покривається зморшками. А от здорове харчування навпаки затримує молодість. Тому варто ввести у раціон червону рибу, горіхи, сметану і різноманітні олії. Також важливо дотримуватись питного режиму.

Частий сон на боці

Коли людина спить на боці або на животі, то сильно затискає обличчя у подушку. Це провокує ранню появу зморшок на щоках і підборідді. Найкраща поза для збереження молодості шкіри - позиція на спині.

Також на процеси старіння впливає недостатня кількість сну чи низька його якість. Тому намагайтесь налагодити свій нічний відпочинок.

Не використовуєте крем-захист від сонця

Ультрафіолетові промені - головна причина передчасного старіння шкіри. Тому обов'язково наносьте на обличчя крем-захист від сонця. Навіть у похмуру погоду хмари пропускають 80 % ультрафіолетових променів, які потрапили в атмосферу.

При цьому не варто щодня наносити тональний крем для обличчя. А якщо вже це робите, то не забуваєте змивати косметику на ніч.

Часто торкаєтесь обличчя

Під час поїздки у транспорті чи навіть просто за робочим столом не варто постійно торкатись обличчя руками. Хоч би скільки разів на день ми їх мили, там все одно назбируються мікроби. А коли ви брудними руками трете обличчя, то переносите бактерії на шкіру й провокуєте висипи і появу прищів.

Сюди ж відноситься звичка терти обличчя при вмиванні або витирання рушником. Потрібно злегка притуляти його, щоб він ввібрав вологу.

Надмірна емоційність і стрес

Хронічний стрес завдає серйозної шкоди клітинам, порушує їхнє відновлення. Від цього організм швидше старіє. Часто стресових ситуацій можна уникнути, якщо правильно організувати свій день.

Наприклад, вам не доведеться панікувати через можливе запізнення на роботу, якщо ви вийдете завчасно, щоб точно встигнути добратись.

Звичайно, на всі процеси в житті ми не можемо впливати. Проте старайтесь знизити свій рівень стресу. Також намагайтесь не реагувати надто емоційно, це провокує активну міміку і, відповідно, стає причиною ранньої появи зморшок.