5 неспортивних питань про Олімпіаду-2024, які цікавлять всіх

Навіть якщо ви нічого не розумієте в олімпійських видах спорту, а дивитеся Олімпіаду-2024 як яскраве видовище, у вас майже напевно виникало хоча б одне з цих питань. Тож що найчастіше питають люди, коли дивляться змагання у Парижі та не розуміють деяких зовсім не спортивних речей?
РБК-Україна (проект Styler) зробило матеріал, що висвітлює трохи дивні, несподівані, але все одно цікаві питання, пов'язані з Олімпіадою, та дає відповіді на них.
Золоті, срібні та бронзові медалісти отримують не тільки медалі, а й спеціальний подарунок. Коли переможці підіймаються на подіум, їм вручають довгу, тонку коробку з офіційним постером Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Вони також отримують спеціальні м'які іграшки у вигляді олімпійських талісманів. Цей постер можна придбати у офіційному олімпійському магазині за 32 долари.
Попри втому, спазми і сильні виділення, кращі гімнастки світу знаходять способи справлятися з менструацією під час змагань. Алі Рейсман, шестиразова олімпійська медалістка, зізналася, що їй доводилося боротися з болем під час менструації на змаганнях, тому що іншого вибору просто не було.
Гімнастки також стикаються з ризиком протікання або появою тампонного шнурка під тісними трико. Деякі з них, як, наприклад, олімпійська гімнастка Дануша Франсіс, приймають протизаплідні пігулки, щоб уникнути менструації під час змагань.
Бігова доріжка на "Стад де Франс", де проходять атлетичні змагання, має фіолетовий колір - це відмінність від звичайного рудого. Організатори Паризьких ігор вирішили виділитися і замовили доріжку унікального кольору, щоб глядачі її запам'ятали.
До того ж компанія Mondo, яка створила покриття доріжки, включила в нього елементи стійкості, використовуючи подрібнені мушлі та раковини молюсків. Це перший випадок, коли спортсмени змагатимуться на фіолетовій доріжці, створеній з використанням таких матеріалів.
На церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 два французькі спортсмени запалили величезну чашу вогню в саду Тюїльрі. Це майже восьмиметрове вогненне кільце, прикріплене до великої кулі, горить під час змагань і підіймається на висоту 70 метрів кожної ночі, щоб його бачили по всьому Парижу.
Проте, це не справжній вогонь, а ілюзія, створена за допомогою розпилення води і світла. Для її підтримання потрібно 200 розпилювачів води і 40 світлодіодних ламп.
Бачили, як олімпійці кусають свої медалі під час церемонії нагородження? Це традиція, яка походить з минулих часів, коли торговці перевіряли монети на справжність, кусаючи їх. Свинцева монета залишала сліди від зубів, а золота - ні.
Сучасні олімпійські медалі не виготовляються з чистого золота, а лише покриті ним. Вони в основному зроблені зі срібла. Востаннє медалі були виготовлені повністю з золота на Олімпійських іграх 1904 року.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Олімпійських Ігор Olympics.com, видання Self та Associated Press.