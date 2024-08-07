5 неспортивних питань про Олімпіаду-2024, які цікавлять всіх

Що входить в коробку, яку отримують спортсмени разом з медалями?

Золоті, срібні та бронзові медалісти отримують не тільки медалі, а й спеціальний подарунок. Коли переможці підіймаються на подіум, їм вручають довгу, тонку коробку з офіційним постером Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Вони також отримують спеціальні м'які іграшки у вигляді олімпійських талісманів. Цей постер можна придбати у офіційному олімпійському магазині за 32 долари.

Таємниця цих коробочок доволі тривіальна (фото: al.com)

Як гімнастки змагаються під час менструації?

Попри втому, спазми і сильні виділення, кращі гімнастки світу знаходять способи справлятися з менструацією під час змагань. Алі Рейсман, шестиразова олімпійська медалістка, зізналася, що їй доводилося боротися з болем під час менструації на змаганнях, тому що іншого вибору просто не було.

Гімнастки також стикаються з ризиком протікання або появою тампонного шнурка під тісними трико. Деякі з них, як, наприклад, олімпійська гімнастка Дануша Франсіс, приймають протизаплідні пігулки, щоб уникнути менструації під час змагань.

Чому бігова доріжка для атлетичних змагань фіолетова?

Бігова доріжка на "Стад де Франс", де проходять атлетичні змагання, має фіолетовий колір - це відмінність від звичайного рудого. Організатори Паризьких ігор вирішили виділитися і замовили доріжку унікального кольору, щоб глядачі її запам'ятали.

До того ж компанія Mondo, яка створила покриття доріжки, включила в нього елементи стійкості, використовуючи подрібнені мушлі та раковини молюсків. Це перший випадок, коли спортсмени змагатимуться на фіолетовій доріжці, створеній з використанням таких матеріалів.

Організатори просто вирішили всіх вразити незвичайним кольором (фото: olympics.com)

Чи є в олімпійській чаші в Парижі справжній вогонь?

На церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 два французькі спортсмени запалили величезну чашу вогню в саду Тюїльрі. Це майже восьмиметрове вогненне кільце, прикріплене до великої кулі, горить під час змагань і підіймається на висоту 70 метрів кожної ночі, щоб його бачили по всьому Парижу.

Проте, це не справжній вогонь, а ілюзія, створена за допомогою розпилення води і світла. Для її підтримання потрібно 200 розпилювачів води і 40 світлодіодних ламп.

Це перший рік, коли олімпійська чаша не містить справжнього вогню (фото: Getty Images)

Чому олімпійці кусають свої медалі?

Бачили, як олімпійці кусають свої медалі під час церемонії нагородження? Це традиція, яка походить з минулих часів, коли торговці перевіряли монети на справжність, кусаючи їх. Свинцева монета залишала сліди від зубів, а золота - ні.

Сучасні олімпійські медалі не виготовляються з чистого золота, а лише покриті ним. Вони в основному зроблені зі срібла. Востаннє медалі були виготовлені повністю з золота на Олімпійських іграх 1904 року.

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль у вправах на паралельних брусах (фото: Getty Images)