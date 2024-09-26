Ці 5 продуктів українці мають їсти кожного дня, щоб бути здоровими все життя

Як харчуватися, щоб бути здоровими протягом життя

Клініка Мейо використовує харчову піраміду, схожу на піраміду, використану в дієтичних рекомендаціях USDA кілька років тому. Однак їхня піраміда влаштована інакше, ніж та, до якої ми всі колись звикли.

За словами клініки, "основа піраміди здорової ваги клініки Мейо зосереджена на великій кількості здорової їжі, яка містить меншу кількість калорій у великому обсязі їжі, особливо фруктів і овочів".

Ось продукти, представлені в піраміді здорової ваги клініки, які ви можете спробувати включити у свої страви.

Фрукти та овочі

У нижній частині піраміди у вас є три основні компоненти, на яких слід зосередитися протягом дня: фрукти, овочі та щоденна фізична активність.

За даними клініки Майо, більша частина вашого раціону повинна складатися з таких продуктів, як фрукти та овочі, що має сенс, враховуючи, що ці продукти найбагатші корисними поживними речовинами для вашого організму, такими як вітаміни та мінерали. Вживання різноманітних фруктів і овочів означає, що ваше тіло має більше шансів отримати різноманітні вітаміни та мінерали протягом дня. Простий спосіб забезпечити різноманітність - спробувати їсти продукти всіх кольорів веселки.

Включайте в раціон різноманітні овочі (Скриншот)

Вуглеводи

Далі в піраміді ваші вуглеводи. На відміну від колишньої харчової піраміди Міністерства сільського господарства США, де вуглеводи займали найбільший відсоток у вашому раціоні, клініка Мейо рекомендує зробити фрукти та овочі більшою частиною вашого раціону.

Однак вуглеводи все ще важливі для вашого організму, особливо цільнозернові продукти, повні клітковини, яка допомагає травленню та відчуття ситості протягом дня. Крім того, продукти, багаті клітковиною, допомагають схуднути!

Білки

Після вуглеводів ви маєте споживати білок і молочні продукти. Деякі з найкращих нежирних джерел білка включають бобові та рибу (або навіть ці найкращі форми нежирного білка, які ви можете їсти), а також нежирні молочні продукти. Так, невелика кількість молочного жиру справді корисна для вашої дієти! Це може допомогти вам довше відчувати себе ситішим і забезпечує ваше тіло додатковим зарядом кальцію, вітаміну D і, так, навіть трохи білка.

Корисні жири

Клініка Мейо рекомендує додавати в їжу корисні для серця ненасичені жири, такі як оливкова олія, авокадо, горіхи і навіть натуральне горіхове масло.

Не забувайте про корисні жири (Скриншот)

Солодощі

Солодощі все ще є частиною харчової піраміди, але лише на її вершині. Час від часу їсти солодощі цілком допустимо в чийсь раціон. Головне - контролювати порції своїх солодощів і підтримувати їх у певному діапазоні калорій.

Загалом клініка Мейо стверджує, що дотримуватись цієї харчової піраміди досить просто: "Їжте більшу частину їжі з груп у основі піраміди та менше з вершини - і більше рухайтесь".