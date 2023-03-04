ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці 5 міфів про прес заважають ефективно тренуватись: найчастіші помилки

Новость на русском →
Субота 04 березня 2023 09:29
Ці 5 міфів про прес заважають ефективно тренуватись: найчастіші помилки Як правильно качати прес (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Для того, щоб зміцнити м'язи живота, зробити його плоским і накачати прес, недостатньо регулярно тренуватись. Для досягнення бажаного ефекту, важливо уникати помилок при заняттях спортом. А найчастіше їх допускають через неправильне уявлення про те, яким має бути тренування.

Про те, які міфи про прес заважають зробити живіт плоским, розповіла тренер Влада Рижоголова на своїй сторінці в Instagram.

Які міфи про прес заважають тренуванням

"Я зібрала основні фішки, про які ви навіть не здогадувалися. Але використавши їх в своїх тренуваннях, ви набагато швидше досягнете поставлених цілей та перестанете витрачати час на непотрібні дії, які заважають вашому прогресу", - пише тренер.

Вакуум

Побутує думка, що для того, щоб живіт був плоским, треба робити вакуум. Насправді вакуум на візуальний вигляд живота не впливає. Максимум - це масаж внутрішніх органів.

Якщо прес пече, значить горить жир

Ідея хороша, але воно так не працює. Печіння - це ефект накопичення молочної кислоти. Якщо є неприємні відчуття у м'язах, варто відпочити 10-20 секунд і продовжувати вправу.

Кубиків можна досягти за допомогою скручування

Кубики - це процес. Самих скручувань недостатньо. Прес бере участь у всіх вправах як стабілізатор. А ще бере участь у диханні і задіяний при ходьбі, при утриманні балансу. Тож самих скручувань для сильного преса замало.

Прес треба качати зразу після розминки

Не варто втомлювати прес на початку тренування, адже він бере участь у всіх вправах. Якщо хочете виконати ізолюючі вправи на м'язи живота, то краще залиште їх на кінець тренування.

Планка - це суперефективно

Насправді планка не завжди може дати бажаний ефект, особливо якщо її виконувати неправильно.

Раніше ми розповідали про те, коли треба їсти - до тренування чи після.

Читайте також про те, як назавжди позбутись жиру на животі.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради