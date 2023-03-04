Эти 5 мифов о прессе мешают эффективно тренироваться: самые частые ошибки
Для того чтобы укрепить мышцы живота, сделать его плоским и накачать пресс, недостаточно регулярно тренироваться. Для достижения желаемого эффекта важно избегать ошибок при занятиях спортом. А чаще всего их допускают из-за неправильного представления о том, какой должна быть тренировка.
О том, какие мифы о прессе мешают сделать живот плоским, рассказала тренер Влада Рыжоголовая на своей странице в Instagram.
Какие мифы о прессе мешают тренировкам
"Я собрала основные фишки, о которых вы даже не догадывались. Но использовав их в своих тренировках, вы гораздо быстрее достигнете поставленных целей и перестанете тратить время на ненужные действия, мешающие вашему прогрессу", - пишет тренер.
Вакуум
Бытует мнение, что для того, чтобы живот был плоским, надо делать вакуум. В действительности вакуум на визуальный вид живота не влияет. Максимум - это массаж внутренних органов.
Если пресс жжет, значит горит жир
Идея хорошая, но она так не работает. Жжение - это эффект накопления молочной кислоты. Если есть неприятные ощущения в мышцах, следует отдохнуть 10-20 секунд и продолжать упражнение.
Кубиков можно достичь с помощью скручивания
Кубики - это процесс. Самих скручиваний недостаточно. Пресс участвует во всех упражнениях как стабилизатор. А еще участвует в дыхании и задействован при ходьбе, при удержании баланса. Так что самих скручиваний для сильного пресса маловато.
Пресс нужно качать сразу после разминки
Не стоит утомлять пресс в начале тренировки, ведь он участвует во всех упражнениях. Если хотите выполнить изолирующие упражнения на мышцы живота, то лучше оставьте их на конец тренировки.
Планка - это супер эффективно
На самом деле, планка не всегда может дать желаемый эффект, особенно если ее выполнять неправильно.
Раньше мы рассказывали о том, когда нужно есть - до тренировки или после.
Читайте также о том, как навсегда избавиться от жира на животе.