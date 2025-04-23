Ці 4 знаки Зодіаку можуть зіткнутися з неприємностями навесні: кому варто бути обережними?
Весна 2025 обіцяє чимало змін, і для деяких знаків Зодіаку цей період може стати справжнім випробуванням. Астрологи попереджають, що чотири з них мають бути особливо уважними у квітні та травні - енергетика цього часу буде нестабільною, а обставини можуть змінюватися раптово.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, про які знаки Зодіаку йдеться.
Телець
Для Тельців весна може стати періодом внутрішніх напружень. Зірки вказують на ймовірні непорозуміння у стосунках як особистих, так і робочих. Важливо навчитися відпускати контроль і не фіксувати увагу на тому, що не можна змінити. Також не варто поспішати з великими фінансовими вкладеннями - краще двічі все перевірити.
Лев
Для Левів квітень і травень принесуть випробування на терпіння і лідерські якості. Виникне бажання все контролювати, але оточення може чинити опір або критикувати. Це час, коли важливо прислухатися до інших і уникати надмірної впертості. Не варто брати все близько до серця - іноді крок назад відкриває більше можливостей.
Скорпіон
Весна для Скорпіонів стане емоційно насиченою. Можливі ситуації, коли доведеться робити складний вибір або завершувати певні етапи життя. Можлива нестабільність у партнерстві чи роботі, тому краще не ухвалювати рішень на емоціях. Це хороший період для саморефлексії та внутрішнього очищення - час оновитися.
Риби
Риби можуть почуватися розгублено через зміну звичного ритму життя. Весна принесе багато завдань, що потребують концентрації та логіки, а не інтуїції. Є ризик заплутатися в дрібницях або втратити контроль над фінансами. Астрологи радять більше відпочивати, структурувати свої дні та не закривати очі на реальні проблеми.
Загальна порада: ці весняні місяці не час для поспішних рішень. Дбайте про свій емоційний стан, бережіть сили й не бійтеся просити підтримки, якщо вона потрібна.
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