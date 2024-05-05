Ці 4 прості поради допоможуть зменшити суми у платіжках за газ. Ось що треба зробити

Дотримання кількох простих правил допоможе зменшити витрати газу і при цьому не відчути дискомфорт через якісь обмеження.

Про те, що зробити, щоб менше платити за газ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу .

Користуйтесь цими порадами під час приготування їжі

Під час приготування їжі дотримуйтесь цих порад:

коли кип’ятите воду, накривайте посуд кришкою, щоб рідина швидше нагрілася

використовуйте конфорку того розміру, який відповідає діаметру посуду. Щоб нагріти велику каструлю маленькій конфорці знадобиться більше газу. А якщо маленьку каструлю гріти на великій конфорці, то буде перевитрата палива

посуд треба ставити посередині пальника, щоб полум’я нагрівав її рівномірно

при нагріві духовки до 180-200 градусів не раціонально запікати малі порції, оскільки йде багато палива

регулярно перевіряйте справність конфорок. Якщо вони брудні і мають кіптяву у пальнику, то йдуть більші витрати газу

очищуйте посуд від нагару та кіптяви, бо це сповільнює нагрівання

регулюйте потужність горіння полум’я конфорки під час різних етапів приготування їжі, так зможете раціонально використовувати газ

Використовуйте енергоефективну техніку

Конденсаційні котли є нагрівачами з найвищим коефіцієнтом корисної дії. Вони допомагають зекономити до 10-15% газу.

Для коректної роботи приладу треба регулярно очищувати теплообмінник від осаду, бо через шар накипу вода грітиметься довше. Також періодично треба перевіряти стан труб і очищувати їх. Перед вибором нової техніки вивчіть її характеристики.

Виставляйте мінімальні позначки на терморегуляторі при нагріві води

Газові водонагрівачі чи двоконтурні котли мають регулятори температури нагріву. Варто на них встановлювати мінімальні позначки, щоб вода нагрівалась до комфортної для вас температури і її не довелося розбавляти холодною.

Експерти також радять регулярно очищувати або замінювати тен, бо через появу осаду на ньому збільшується час нагріву води й, відповідно, витрати газу.

Встановіть терморегулятори на батареї

Якщо у вас опалення на газовому котлі, то варто встановити на батареї терморегулятори, щоб налаштувати комфортну температуру обігріву. Варто врахувати, що на неї впливає площа приміщення, кількість вікон, кутові стіни, наявність килимів тощо.

Також це дозволить коригувати температуру за потребами членів сім'ї, наприклад підліткам зазвичай не комфортно у надто опалених приміщеннях, натомість людям літнього віку - навпаки.