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Ці 3 хитрощі допоможуть зробити тісне взуття зручним: корисні лафхаки

Що зробити, аби тісне взуття стало зручним (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Часто нове взуття у магазині видається нам дуже зручним, а от при тривалому носінні воно давить ноги. Не завжди варто обмінювати його на пару більшого розміру, адже тоді воно буде завеликим і також створюватиме дискомфорт при ходьбі.

Про те, за допомогою яких хитрощів можна швидко та надійно зробити тісне взуття зручним, розповідаємо у матеріалі нижче.

За допомогою горілки чи спирту

Цим методом користувалися ще наші бабусі - і він справді дієвий. Єдиний недолік, що після застосування спиртного, ще певний період взуття може мати специфічний запах алкоголю.

Щоб зробити взуття більш м'яким і піддатливим зсередини, протріть його горілкою. Спершу намочіть вату або будь-яку тканину, а тоді обробіть пару.

Після цього його потрібно взути хоча б на 3 години. Було б добре, якби ваша нога туди помістилась у вовняних шкарпетках, якщо йдеться про черевики чи ботильйони.

Проте такий метод не можна застосовувати для чобіт з хутряною підкладкою, інакше ризикуєте зіпсувати взуття.

Застосуйте пару

Ще один спосіб зробити тісне взуття комфортним для ноги - термічна обробка парою. Для цього піднесіть черевики над парою і потримайте так декілька хвилин. Будьте дуже обережні, бо можна легко обпектися.

Потім потрібно поносити це взуття протягом декількох годин. Завдяки гарячій парі, а потім ще й механічному тиску ноги, матеріали, з якого виготовлені черевики, трішки розійдуться і взуття стане вільнішим.

Скористайтесь окропом і феном

Швидко розширити взуття допоможе гаряча вода. Влийте її у черевики, залиште на 10 секунд, а тоді обережно вилийте.

Потім встановіть на фені режим холодного повітря і висушіть взуття. Після цієї процедури воно більше не повинно бути тісним.

Раніше ми розповідали про те, як позбутись білих плям на зимовому взутті.

Читайте також про те, як висушити взуття, коли нема електроенергії.

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