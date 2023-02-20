Ці 3 хитрощі допоможуть зробити тісне взуття зручним: корисні лафхаки

Часто нове взуття у магазині видається нам дуже зручним, а от при тривалому носінні воно давить ноги. Не завжди варто обмінювати його на пару більшого розміру, адже тоді воно буде завеликим і також створюватиме дискомфорт при ходьбі.
Про те, за допомогою яких хитрощів можна швидко та надійно зробити тісне взуття зручним, розповідаємо у матеріалі нижче.
Цим методом користувалися ще наші бабусі - і він справді дієвий. Єдиний недолік, що після застосування спиртного, ще певний період взуття може мати специфічний запах алкоголю.
Щоб зробити взуття більш м'яким і піддатливим зсередини, протріть його горілкою. Спершу намочіть вату або будь-яку тканину, а тоді обробіть пару.
Після цього його потрібно взути хоча б на 3 години. Було б добре, якби ваша нога туди помістилась у вовняних шкарпетках, якщо йдеться про черевики чи ботильйони.
Проте такий метод не можна застосовувати для чобіт з хутряною підкладкою, інакше ризикуєте зіпсувати взуття.
Ще один спосіб зробити тісне взуття комфортним для ноги - термічна обробка парою. Для цього піднесіть черевики над парою і потримайте так декілька хвилин. Будьте дуже обережні, бо можна легко обпектися.
Потім потрібно поносити це взуття протягом декількох годин. Завдяки гарячій парі, а потім ще й механічному тиску ноги, матеріали, з якого виготовлені черевики, трішки розійдуться і взуття стане вільнішим.
Швидко розширити взуття допоможе гаряча вода. Влийте її у черевики, залиште на 10 секунд, а тоді обережно вилийте.
Потім встановіть на фені режим холодного повітря і висушіть взуття. Після цієї процедури воно більше не повинно бути тісним.
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