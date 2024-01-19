У Києві можна безкоштовно отримати робітничі професії: усі деталі програми

Учасники бойових дій, переселенці та незайняте населення зможуть безплатно отримати робітничі професії на базі закладів професійної освіти. Проєкт реалізовуватиме Департамент освіти та науки Києва спільно з німецькою благодійною організацією Sequa.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію КМДА .

Що відомо про проект

Проект реалізується вже другий рік поспіль, оскільки всім регіонам України потрібні кваліфіковані кадри для відновлення та обслуговування інфраструктурних об’єктів.

"Для ефективного навчання в закладах столиці є все необхідне - і технічна база, і фаховий персонал. Зараз долучено до програми 5 закладів професійної освіти. Також за допомогою освітнього ваучера можна пройти навчання в 15 закладах із 41 професії", - розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Курси в партнерстві із Sequa розраховані на 3-4 місяці. Навчатись можна за такими освітніми програмами, як "Водій автотранспортних засобів категорія С", "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування", "Зварник", "Електрик/Електромонтажник", "Кравець", "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів".

Після закінчення видається сертифікат державного зразка, що реєструється в базі ЄДЕБО.

Отримати інформацію щодо реєстрації на навчання можна за телефонами: