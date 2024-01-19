У Києві можна безкоштовно отримати робітничі професії: усі деталі програми
Учасники бойових дій, переселенці та незайняте населення зможуть безплатно отримати робітничі професії на базі закладів професійної освіти. Проєкт реалізовуватиме Департамент освіти та науки Києва спільно з німецькою благодійною організацією Sequa.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію КМДА.
Що відомо про проект
Проект реалізується вже другий рік поспіль, оскільки всім регіонам України потрібні кваліфіковані кадри для відновлення та обслуговування інфраструктурних об’єктів.
"Для ефективного навчання в закладах столиці є все необхідне - і технічна база, і фаховий персонал. Зараз долучено до програми 5 закладів професійної освіти. Також за допомогою освітнього ваучера можна пройти навчання в 15 закладах із 41 професії", - розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Курси в партнерстві із Sequa розраховані на 3-4 місяці. Навчатись можна за такими освітніми програмами, як "Водій автотранспортних засобів категорія С", "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування", "Зварник", "Електрик/Електромонтажник", "Кравець", "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів".
Після закінчення видається сертифікат державного зразка, що реєструється в базі ЄДЕБО.
Отримати інформацію щодо реєстрації на навчання можна за телефонами:
- 099-670-03-25 - комунальний заклад професійної освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій". Навчання здійснюється за професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"
- 096-288-49-94 - комунальний заклад професійної освіти "Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства". Навчання здійснюється за професією "Зварник"
- 044-430-93-76, 095-660-31-57 - комунальний заклад професійної освіти "Київський професійний енергетичний коледж". Навчання здійснюється за навчальною програмою "Електрик/Електромонтажник"
- 066-683-75-65 - комунальний заклад професійної освіти "Київський професійний коледж технологій та дизайну одягу" на базі навчально-практичного центру "Smart фабрика". Навчання здійснюється за професію "Кравець"
- 050-775-16-66 - комунальний заклад професійної освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій". Навчання здійснюється за професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"
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