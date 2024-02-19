Цей звичайний харчовий консервант може виявитися не таким нешкідливим, як ми думали

Згідно з новим дослідженням, один зі звичайних консервантів, який використовується в багатьох харчових продуктах, може взаємодіяти з мікробіомом кишечника несподіваним і навіть шкідливим чином.

Що це за консервант та яку небезпеку він несе, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі ACS Chemical Biology.

Дослідники з університету Чикаго та Університету Іллінойсу намагаються з'ясувати, чи можуть консерванти, призначені для знищення хвороботворних мікроорганізмів у продуктах харчування, завдавати такої ж шкоди нашому внутрішньому бактеріальному середовищу.

"Нізін, по суті, являє собою антибіотик, який вже давно додають у нашу їжу, але те, як він може вплинути на наші кишкові мікроби, недостатньо вивчено. Попри те, що це може бути дуже ефективно у запобіганні забрудненню харчових продуктів, воно також може вплинути на мікроби нашого кишечника", - говорить мікробіолог Женрун Чжан.

Низин, що належить до класу консервантів, званих лантибіотиками, являє собою білок, що містить незвичайні амінокислоти, які впливають на функції мікробів, не завдаючи прямої шкоди тваринам. Тут Чжан та його колеги використовували генетичні бази даних, щоб приготувати шість нізіноподібних речовин, які потім були протестовані в лабораторії проти корисних та шкідливих бактерій із кишечника людини.

Кожен лантибіотик давав різні результати, але всі вони впливали як на небезпечні бактерії (патогени), так і на мікроби, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника (коменсальні бактерії).

На цей час вчені не готові заявити, що харчові консерванти шкідливі для нашого шлунка, хоча дослідження показують, що ці хімічні речовини можуть впливати на здоровий мікробіом кишечнику.

"Це дослідження є одним з перших, яке показало, що кишкові комменсали сприйнятливі до лантибіотиків і іноді більш чутливі, ніж патогени. Враховуючи рівень лантибіотиків, присутніх тепер у продуктах харчування, ймовірно, що вони також можуть вплинути на здоров'я нашого кишечника ", - додав Чжан.

З роками добавки, такі як сіль або алкоголь, були замінені більш екзотичними інгредієнтами як спосіб зберегти їжу свіжою та продовжити її термін зберігання, по суті, запобігаючи легкому поширенню бактерій та цвілі, що викликають псування їжі.

І останнім часом з'являється все більше досліджень, які передбачають, що способи, якими ми обробляємо та обробляємо нашу їжу, не приносять нашому здоров'ю жодної користі. Принаймні варто уважніше подивитися на баланс хороших і поганих бактерій.