Цей замінник м'яса стрімко набирає популярність. Але чи корисний він для організму?

Сейтан - це замінник м'яса, або ще його називають пшеничне м'ясо. Продукт виготовляється з пшеничного білка - глютену, змішаного з водою (і спеціями) після термічної обробки.

Що треба знати про сейтан

Поєднання глютену і води саме по собі не має смаку, його отримують за допомогою відповідних добавок. Хоча не всі це усвідомлюють, пшеничний білок міститься в більшості м’ясних і ковбасних виробів рослинного походження, а також у гамбургерах та інших видах нем’ясних страв.

Хоча сейтан є традиційним продуктом східноазіатської кухні, де його виробництво було задокументовано ще в шостому столітті нашої ери, він ніколи не був таким популярним, як зараз, оскільки все більше людей дотримуються веганської та вегетаріанської дієти.

Пшеничний білок, який отримують шляхом вимивання крохмалю з пшеничного борошна, на жаль, не є повноцінним білком. Оскільки він не містить достатньої кількості всіх незамінних амінокислот, він вважається білком низької якості. В глютені відсутній лізин, але ця сполука може надходити в організм з іншими білковими продуктами, особливо з бобовими.

Тому більш цінні можуть бути продукти, які також містять соєвий або гороховий білок. Замінники м’яса сейтану, які споживаються в різноманітній веганській дієті, також не повинні бути проблемою, оскільки вони містять бобові, тофу та соєве молоко, які забезпечують відсутню амінокислоту.

Скільки білка та калорій у сейтані?

Сейтан багатий білком і відносно низьким вмістом вуглеводів, жиру та калорій. У 100 г порції може міститися 130-150 ккал і до 25-30 г білка, тобто більше, ніж у яловичої вирізки. У тій же порції менше 10 г вуглеводів і менше 5 г жиру. Це жир без холестерину та низький вміст насичених жирних кислот.

В результаті переробки пшенична клейковина втрачає вітаміни, але зберігає деяку кількість заліза, кальцію та інших мікроелементів.

Чи корисний для людини сейтан?

Хоча чистий пшеничний білок є продуктом високої обробки, сейтан, отриманий з нього, може бути частиною здорового харчування. Це залежить від типу інших інгредієнтів, присутніх у обробленому та домашньому продукті.

Самостійне приготування з натуральної сировини дозволяє отримати максимально корисний м'ясний продукт.

Однак вплив сейтану на здоров’я викликає суперечки, оскільки деяким людям не можна їсти глютен.

Не рекомендується в будь-яких кількостях людям із целіакією, целіакією, при якій він викликає запалення, що призводить до пошкодження кишечника. Протипоказаннями є погана переносимість глютену та (рідко) алергія на пшеничний білок.

Важливо, що непереносимість може виникнути при захворюваннях кишечника. Оскільки глютен важко засвоюється, особливо якщо його споживати у великих кількостях, це може призвести до розладу травлення, відчуття тяжкості, здуття живота, відрижки, метеоризму, газів і запорів.

У разі поганої переносимості це може сприяти діареї, болю в животі, сонливості, відсутності енергії, дратівливості та симптомів депресії. Хоча людям, які добре переносять глютен, не обов’язково їсти сейтан щодня, але кілька разів на тиждень він урізноманітнює раціон і доповнить його білком.