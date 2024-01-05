Цей вітамін - еліксир молодості. Замість ковтати його, нанесіть на шкіру

Які вітаміни допоможуть вашій шкірі

Ці капсули, які вважаються "еліксиром молодості", їх можна купити за копійки в більшості аптек та аптек. Їх варто спробувати, адже за невеликі гроші ви зможете ефективно розгладити, зволожити та зміцнити шкіру.

Вітаміни А і Е також вплинуть на зовнішній вигляд волосся і нігтів.

Навіщо потрібен вітамін А+Е і коли його слід приймати?

Відомий і досить популярний вітамін А+Е - це харчова добавка, яку можна купити без рецепта в більшості аптек у формі капсул.

Його також можна придбати у вигляді мазі для нанесення на шкіру. У препараті містяться жиророзчинні вітаміни А та Е, необхідні для правильного функціонування організму. Обидва вітаміни належать до групи антиоксидантів, вони борються з вільними радикалами, зменшують окислювальний стрес і тим самим уповільнюють процес старіння та сприяють правильному функціонуванню мозку та серця, а також знижують ризик розвитку раку.

Вітамін А також відомий як ретинол, бета-каротин, аксерофтол або провітамін А. Він захищає зір, зміцнює імунну систему, покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Вітамін Е також підтримує зір і благотворно впливає на кровоносну, нервову та м'язову системи. Він покращує згортання крові, запобігає утворенню тромбів, знижує рівень "поганого" холестерину в крові.

Дефіцит вітамінів А та Е може призвести до:

сутінкова амбліопія,

пересихання кон'юнктиви та рогівки ока,

порушення зростання,

метаболічні порушення,

зниження опірності організму інфекціям,

ураження шкіри та слизових оболонок,

збільшення прищів,

стомлюваність і дратівливість,

Часта діарея.

Вітаміни А та Е для шкіри, волосся та нігтів

Вітаміни А та Е невипадково з'являються у складі харчової добавки разом. Обидва є сильними антиоксидантами, що борються із вільними радикалами.

Завдяки цьому вони позитивно впливають на роботу всього організму та шкіри. Антиоксидантний ефект омолоджує організм та благотворно впливає на стан шкіри. Вона стає більш пружною, зволоженою, підтягнутою та еластичною. Зморшки розгладжуються, колір стає рівним.

Вітамін А, або ретинол, є відомим інгредієнтом багатьох зволожуючих кремів та бальзамів проти зморшок. Ретинол запобігає руйнуванню колагену та еластину в шкірі, відлущує змертвілі клітини епідермісу та стимулює регенеративні процеси у глибших шарах шкіри. Завдяки цьому збільшується вироблення колагену та покращується стан шкіри. Вітамін А забезпечує правильне зволоження слизових оболонок та сприяє загоєнню ран. Також позитивно впливає на зовнішній вигляд волосся та нігтів, зміцнює та регенерує його.

Вітамін Е, званий "вітаміном молодості", усуває вільні радикали, відповідальні за пошкодження клітин шкіри, запобігає утворенню нових та запобігає деградації епідермальних ліпідів. Запобігає руйнуванню клітинних мембран, захищаючи внутрішню частину клітин від проникнення вільних радикалів. Завдяки цьому він омолоджує шкіру, зволожує та розгладжує її. Він також захищає її від несприятливого впливу зовнішніх факторів, таких як вітер, мороз чи смог.

Як використати вітамін А плюс Е для краси?

Обидва вітаміни при нанесенні на шкіру легко проникають в епідерміс та дерму. Вони живлять, зволожують, регенерують та змащують її. Капсули з вітамінами А і Е можна приймати всередину, але можна також відкрити капсулу і втирати вміст у шкіру. Завдяки тому, що вони легко проникають у дерму, такий спосіб застосування забезпечує всі описані вище переваги.

Отже щодня замість сироватки ви можете використовувати по одній капсулі з вітаміном А і Е. Втирайте її прямо в шкіру або додайте в улюблений крем.

Найкраще використовувати капсулу на ніч, оскільки в такому вигляді вона може виявитися занадто жирною під макіяжем. Наносьте вітамін А+Е на суху, очищену шкіру обличчя, шиї та декольте щонайменше за півгодини до сну, щоб інгредієнти встигли поглинутися у шкіру.